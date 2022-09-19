منتخب الناشئين يستأنف تدريباته في بغداد تحضيراً لتصفيات القارة

بغداد- الزمان

استأنفَ منتخبُ الناشئين تدريباته في العاصمةِ بغداد تحضيراً لتصـــــــفياتِ آسيا دون 17 عاماً التي ستقامُ في سلطنةِ عمان للفـــــــترة من الأول من تشرين الأول المـقبل حتى العاشر من الشــــــهرِ نفسه.

منح اجازة

وخاضَ المنتخب وحدتهُ التدريبيّة الثالثة على ملعبِ الراحل علي حسين شهاب في مجمعِ وزارةِ الشَباب والرياضة، وبحُضور جميع اللاعبين باستثناءِ اللاعب باقر ضياء الذي منحَ إجازةً لإكمالِ امتحاناته الدراسيّة على أن يلتحقَ فور انتهائها.

وشهدت التدريباتُ عودةَ اللاعبين المُصابين الذين تسببت الإصابةُ بغيابهم في بُطولةِ كأس العرب، وهم أمير جواد وسجاد إياد وأيوب إبراهيم.

كما التحقَ بالفريقِ اللاعـــــــب علي حسن الذي غابَ عن كأس الـــعرب بسببِ ارتباطاته الدراسيّة. يشارُ إلى أن المنتخبَ يلعبُ ضمن مجموعةٍ تضمُ منتخباتَ عمان البلد المضيف ولبنان وقطر والبحرين. وسيفتتحُ منتخبنا مشوارَ التصفيات بمواجهةِ المنتخبِ القطري في الأول من الشهرِ المُقبل.