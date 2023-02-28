منتخب العراق يستعد في دوكان لثلاث بطولات دولية بالكانوي

بغداد- الزمان

دخل المنتخب العراقي للكانوي معسكره التدريبي في السليمانية تحت إشراف المدرب الإيراني أراج إقليمي استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة ماجد صالح في تصريح صحفي إن المعسكر التدريبي في دوكان بالسليمانية يأتي استعدادا لثلاث بطولات هي، آسيا تحت سن 23 سنة، وبطولة كأس العالم في هنغاريا، و الدورة الآسيوية في الصين.

واضاف، ان البطولة الآسيوية تنطلق يوم 20 من شهر نيسان المقبل في أوزبكستان، في حين تنطلق بطولة العالم في هنغاريا في العاشر من شهر أيار المقبل، أما الدورة الآسيوية القادمة في الصين فتقام بمدينة هانجو نهاية شهر آب المقبل.اشار الى، ان الاتحاد العراقي بالتنسيق مع مدرب المنتخب الايراني اراج إقليمي وضع منهاجه الإعدادي للمنتخب بغية الاستعداد الأمثل للبطولات المقبلة.يذكر ان رئيس الاتحاد العراقي للعبة، ماجد صالح كان قد فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للكانوي والكياك، في المؤتمر الانتخابي الذي عقدته الجمعية العامة للاتحاد العربي على هامش بطولة العرب الأخيرة التي جرت في مصر وحقق فيها العراق 17 وساما ملوناً .ردت محكمة الاستئناف في بغداد، يوم الاثنين، دعوى الطعن بنتائج انتخابات نادي الزوراء الرياضي التي رفعها أحد لاعبيّ النادي السابقين.

شرعية ادارة

وقال عضو ادارة النادي عبد الكريم رزاق ان المحكمة ردت اليوم طعن الاستئناف الذي رفعه لاعب الزوراء السابق غيث عبد الغني ضد شرعية ادارة النادي بعد ان وجدت دعواه خالية من واقعية الدلائل والاثباتات.

واضاف ان الحجج التي قدمها اللاعب لا تدين انتخابات الزوراء التي اجريت مؤخراً وفقا للقانون لافتا الى ان “غيث ادعى ان اسمه غير موجوداً في الهيئة العامة كونه خدم النادي لاعباً لخمس سنوات بينما لم نراه يزور النادي منذ اربع سنوات.

وتساءل رزاق ان كان غيث يتظلم كونه خدم النادي خمس سنوات ولم يكن اسمه ضمن الهيئة العامة فماذا تقول كوكبة عمالقة الزوراء الذين خدموا النادي اكثر مما لعب غيث في النادي بسنوات وهم نجوم كبار لا نستطيع احصاء عددهم.واوضح هل هذا معناه ان الكل يجب ان يكونوا ضمن الهيئة العامة مع انهم لم يتواجدوا او يقدموا خدماتهم للنادي بعد ترك اللعبة.

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شار الى ان لاعب المنتخب العراقي وفريق الزوراء السابق غيث عبد الغني، قدم طعناً بنتائج انتخابات نادي الزوراء الرياضي التي جرت خلال العام الماضي، مشيراً إلى عدد من الخروق في آلية الانتخابات، وكذلك تهميش دور أبناء النادي للمشاركة في الارتقاء بواقعه.

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