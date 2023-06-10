منتخب الصالات يفرض التعادل على نظيره المصري في كأس العرب

بغداد- الزمان

في واحدةٍ من أكثر المباريات إثارةً ونديةً، فرضَ المنتخب الوطنيّ لكرة الصالات نتيجةَ التعادل على نظيره المصري، وبثلاثة أهداف لكلٍ منهما، في الجولةِ الثانية للمجموعة الثالثة من منافساتِ بطولة كأس العرب الجارية أحداثها في مدينةِ جدة السعودية.

وقدم المنتخبان عرضاً قوياً طوال دقائق المباراة التي شهدت تقلباتٍ عديدة في النتيجة، وخاصة في الشوط الثاني الذي شهد عرضاً عراقياً مميزاً، بعد أن قلبَ لاعبو منتخبنا تراجعهم بثلاثة أهداف من دون مقابل في الشوط الأول إلى تعادلٍ مثير وبنتيجة (3 – 3) لتنتهي المواجهة بهذه النتيجة.

أهداف منتخبنا سجلت عن طريق اللاعبين رافد حميد وحيدر مجيد وغيث رياض.

وأشاد عضو المكتب التنفيذيّ لاتحادِ الكرة، رئيس الوفد يحيى زغير بالمستوى الكبير الذي قدمه اللاعبون خاصة في الشوطِ الثاني والقراءة المميزة للملاك التدريبيّ للمباراة.

ووجه رئيسُ الوفد التحيةَ والتقدير على ما قدموه أمام المنتخبِ المصري المعروف بقوته في قارةِ أفريقيا، مشيراً إلى إن الروحية التي ظهر عليها اللاعبون في الشوط الثاني أثبتت أن منتخبنا لا يستهان به.

وتصدر منتخب العراق الوطنيّ لكرة الصالات المجموعةَ الثالثة بفارق الأهداف عن المنتخبِ المصري برصيد أربع نقاط.

ويواجه منتخبنا في إختتام مباريات المجموعة الثالثة نظيره الموريتاني، بينما يلاعب منتخبُ مصر نظيره الفلسطيني.