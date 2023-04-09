منتخب الشباب يواصل تدريباته ويلاقي البرازيل ودّياً

بغداد- الزمان

يواصل منتخبُ الشباب تدريباته اليوميّة في ملعبِ المدينةِ الدوليّ في العاصمةِ بغداد وذلك استعداداً لنهائياتِ كأس العالم التي من المزمع انطلاقها في العشرين من شهر أيار المقبل. وحضر التدريبات مستشارُ رئيس الوزراء لشؤون الرياضة والشباب إياد بنيان، ورئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال وعضو المكتب التنفيذيّ محمد ناصر، كما شهدت تواجد 23 لاعباً. وغاب عن الوحدةِ التدريبيّة المسائيّة اللاعبون علي جاسم وكاظم رعد ومحمد جميل وحسين حسن المتواجدون مع أنديتهم في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى، إضافةً إلى اللاعبين المحترفين الذين من المؤمل التحاقهم في معسكر المُنتخبِ الشبابيّ في إسبانيا منتصف هذا الشهر، فضلاً عن غياب مصطفى قابيل وعلي عباس بسبب الإصابة التي سبق أن لحقت بهما قبل عدة أيام، بينما شهدت الوحدةَ للمرةِ الأولى حضورَ لاعب شباب شالكه الألماني رومان دولاتشي الذي تدربَ مع المنتخبِ في بدايةِ التدريب بشكلٍ خفيفٍ بعد أن وصلَ فجر أمس إلى بغداد، حيث فضّلَ الجهاز التدريبيّ إراحته ومنحه متسعاً من الراحة، خصوصاً أن اللاعب شرحَ لمدرب المنتخب ابتعاده عن التدريبات (12) يوماً ومروره بوعكةٍ صحيةٍ، بعد ذلك استمرت الوحدة التدريبيّة، التي امتدت إلى ساعتين، بالعمل على بعض الجوانب التكتيكيّة والفنيّة من قبل الجهاز التدريبيّ بقيادةِ المدرب عماد محمد ومساعديه، وبشكلٍ جماعي وفردي، بالإضافةِ إلى التدريبات الخاصّة بحراس المرمى. هذا وسيلاقي منتخبُ الشباب نادي الكهرباء يوم الاثنين المقبل.

كما سيخوض الخميس المقبل أيضاً مباراةً أخرى أمام نادي النفط قُبيل الدخول في معسكرٍ تدريبيّ من المؤمل إقامته في الثامن عشر في إسبانيا، حيث سيلاقي فيه منتخباتَ البرازيل وإسبانيا والدومينيكان وشباب نادي إشبيليّة الإسباني.