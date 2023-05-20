24 لاعباً في قائمة وطني الصالات

منتخب الشباب يواصل تدريباته لملاقاة الأوروغواي الإثنين المقبل

بغداد- الزمان

وسطَ أجواء ماطرة، وبروحٍ معنوية عالية، أجرى منتخبنا للشباب وحدته التدريبيّة في ملعب مجمع نادي خمينيزا للتدريبات والذي يبعد 10كم عن مقر إقامةِ وفد منتخبنا في مدينة لابلاتا، استعداداً لمواجهة منتخب الاوروغواي في أولى مبارياته ضمن نهائياتِ كأس العالم دون 20 عاماً يوم الاثنين المقبل. وشهدت التدريبات حضورَ رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال وعضويّ اتحاد الكرة محمد ناصر وخلف جلال، ومدرب منتخبنا الوطني الإسباني “خيسوس كاساس”، حيث جرت التدريبات وسط أمطار غزيرة والتي سقطت للمرة الأولى على تلك المدينة في فصل الخريف في الأرجنتين، كما بيًن القائمون على البطولة.الجهاز التدريبيّ تعامل مع تساقط الأمطار وفق تدريبات خاصة خاضها اللاعبون لساعة وربع الساعة لتلافي الإصابات، حيث شارك اللاعبون جميعاً من دون استثناء فيها، سبقتها تدريبات صباحية في قاعةِ الحديد والقوة البدنية.هذا ومن المؤمل أن يُقام المؤتمر العام لبطولةِ كأس العالم للشباب دون 20 عاماً في الأرجنتين 2023 بمشاركةِ ممثلين عن الوفد العراقي الليلة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت الأرجنتين، الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت العراق، وستحدد فيه التعليمات الخاصة في البطولة من الناحية الإدارية والطبية والإعلامية.

وصول منتخبات

من جانبه، طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم تذاكرَ حضور مباريات البطولة عبر موقع فيفا عبر شبكة الإنترنت.وسائل الإعلام الأرجنتينية من جانبها بدأت تتابع وصول المنتخبات تباعاً، كما بدأت بتتبع المنتخبات في أماكن إقامتهم، رغم أن هناك تذمراً واضحاً من بعض المنتخبات حول أماكن التدريبات البعيدة، بالإضافة إلى الفنادق الجيدة وعدم وجود قاعات الحديد الخاصة واماكن لاستشفاء اللاعبين، والتي وضعها الجانب الارجنتيني بالتعاون مع الاتحاد الدوليّ لكرة القدم بشكلٍ مستعجل.وعلل المنظمون ذلك إلى ضيق وقت منح البطولة إلى الأرجنتين وسحب تنظيمها من إندونيسيا، ما جعلها عرضةً للنقد من المهتمين بهذهِ البطولة قُبيل إنطلاقها رسمياً بساعات بلقاء الأرجنتين وأوزبكستان. هذا ويعد المنتخب الأرجنتيني الأبرزَ في تاريخ كأس العالم دون 20 عاما، حيث فاز لقب مونديال الشباب (6) مرات، واستضافها من قبل في نسخة عام 2001 وتوج بِلقبها.ومن جهة اخرى أعلن الجهازُ الفني لمنتخبنا الوطنيّ لكرة الصالات، بقيادةِ المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو، قائمةَ المنتخب المكونة من 24 لاعباً للمشاركة في بطولةِ كأس العرب التي تقام في المملكة العربية السعوديّة للفترة من 6 ولغاية 12 حزيران المقبل. ويتألف الجهازان الفنيّ والإداري من علي عيسى سيد مديراً إدارياً للمنتخب، وريكاردو كامرا سوبرال مديراً فنياً وحسين عبد علي مساعداً للمدرب، ومايكول جونتاس بورت مدرباً لحراس المرمى، وماريو ادوارد دي اولفر مدرباً للياقة، وعلي طه إسماعيل مترجماً، وعدي صبار منسقاً إعلامياً، ومحمد عامر العزاوي مصوراً، وطالب حسين هذال مديراً للتجه?زات، وحبيب جبار كاظم ومحمد ولي معالجين، وسيف حسن حمود إدارياً للفريق.واللاعبون المستدعون إلى القائمة هم : محمد سامي ناصر (الشرطة)، زاهر مهدي هادي (نفط الوسط)، حسين أحمد ناصر (المرور)، عمر سبتي جمعة (نفط البصرة)، حيدر حسن ( بلدية البصرة )، سالم فيصل عبد (نفط الوسط)، رافد حميد عيسى (نفط البصرة)، طارق زياد سلمان ( نفط الوسط)، سالم كاظم موات ( بلدية البصرة)، وليد خالد فاهم ( نفط الوسط)، حارث سعد معروف (آليات الشرطة)، حيدر مجيد درويل (نفط البصرة)، فادي علاء سامي (غاز الجنوب)، مهند عبد الهادي نعيم (نفط البصرة)، مصطفى إحسان جمعة (مصافي الوسط)، خطاب عمر حسين علي (القوة الجوية)، غيث رياض كريم (نفط الوسط)، مرتضى كمال خليل (آليات الشرطة) حسين علي طالب (المرور)، علي حقي (مصافي الوسط )، أبو طالب عبد الكريم (نفط البصرة)، ليث محمد جواد (مصافي الوسط)، حيدر كريم ساجت (مصافي الوسط)، أحمد إبراهيم هاشم (بلدية البصرة).ويدخل منتخبنا الوطنيّ معسكراً داخلياً في العاصمةِ بغداد يوم السبت المقبل ويستمر حتى التاسع والعشرين من شهر أيار الحالي، حيث سيتم اختيار القائمة الرسميّة التي ستمثلنا في بطولةِ كأس العرب.