منتخب الشباب يواصل تدريباته في معسكر إسبانيا

بغداد- الزمان

واصل منتخب للشبابِ تدريباته استعداداً لنهائياتِ كأس العالم دون 20 عاماً في معسكره المقام في إسبانيا.

التدريباتُ حضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال الذي وصلَ إسبانيا صباح اليوم إلى مقرّ وفد منتخبِ الشباب في مدينةِ موراتا الإسبانيّة، فضلاً عن عضوي اتحاد الكرة محمد ناصر وخلف جلال.

وتواجد في تدريبات اليوم ولأول مرةٍ لاعبُ كوينز بارك رينجرز ألكسندر اوراها الذي وصلَ ظهر اليوم إلى مدينةِ موراتا حيث مقرّ الوفد.

نتائج ايجابية

مدرب منتخب الشباب عماد محمد رحبَ بتواجد الكسندر والانضمام إلى التدريباتِ، واصفاً تواجده مع المنتخبِ بالمهم، كما عبّر ألكسندر عن فرحته بالانضمام إلى التدريباتِ، متمنياً أن يشكلَ إضافةً لهذا المنتخب، وأن يساهمَ مع زملائه بتحقيق نتائج إيجابيّةٍ في نهائياتِ كأس العالم.

تمريناتُ منتخبنا انقسم فيها إلى مجموعتين، القسم الأول من اللاعبين الذين شاركوا بشكلٍ أساسي في مباراةِ يوم أمس أمام الدومنيكان، والقسم الآخر من البدلاء واللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراةِ الدومنيكان الوديّة، بالإضافةِ إلى ألكسندر اوراها.

هذا وسيخوضُ منتخبنا الشبابي ثاني مبارياته ضمن معسكره المقام في إسبانيا أمام منتخبِ البرازيل للشباب والذي سيتواجد في كأس العالم للشبابِ المُقبلة في الأرجنتين اليوم الثلاثاء .

يذكر أن منتخبنا تغلبَ على الدومنيكان بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، بينما تغلب منتخبُ البرازيل على أوزبكستان بأربعة أهدافٍ مقابل هدفٍ واحد، كما سبقَ للبرازيل أن تغلبت ودياً أيضاً على منتخبِ الدومنيكان بهدفٍ من دون رد.

وسيطر منتخبُ الشباب على معظم دقائق شوطي المباراة، ففي الشوطِ الأول لاحت الفرصةُ الأولى لمنتخبنا في الدقيقة 12 من كرةٍ حرةٍ لعبها يوسف الأمين بشكلٍ جميلٍ، أبعدها حارس الدومينيكان بصعوبةٍ، قبل أن تردها العارضةُ وتخرج لركلةٍ ركنية، تبعتها كرة خطرة ثانية أخرى، تبادل فيها يوسف الأمين وأسهر علي وسجاد محمد، مرت بجوار المرمى.

بعدها بدقيقتين خطفَ أسهر علي الكرةَ من الدفاع، وتمت عرقلته ليحصل على ركلةِ جزاء سجلَ من خلالها هدفَ التقدم الأول في الدقيقة 14 واستمرت السيطرةُ العراقيّة، وكاد أن يضيفَ يوسف الأمين هدفاً ثانياً لكن كرته أبعدها مدافع الدومينيكان، بينما لم يحتسب حكم المباراة ركلةَ جزاء واضحة لمنتخبنا في الدقيقة 35 بعد أن تعرضَ أسهر علي إلى عرقلةٍ واضحةٍ من مدافع الدومنيكيان، فيما جاءَ هدف الدومنيكيان في الدقيقة 45 من هجمةٍ وحيدة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لهدف.

ركلة جزاء

بداية الشوطِ الثاني كانت سريعةً لمنتخبنا، حيث نجحَ بالحصول على ركلةِ جزاءٍ ثانية بعد أن تلاعبَ يوسف الأمين بمدافعِ الدومينيكان ليتم إعثاره وليسجل من خلالها بطريقةٍ جميلةٍ هدفَ التقدم الثاني لمنتخبنا، منتخبنا استمرَ بالسيطرةِ طيلة الشوط الثاني، بينما اعتمد منتخبُ الدومنيكيان على الهجماتِ العكسية. مدرب منتخبنا الشبابي عماد محمد غيّر معظم التشكيلة التي فيها المباراة من أجل منح الفرصة لجميع اللاعبين، وشهدت الدقيقة 88 تسجيلَ الهدف الثالث عن طريق عبد القادر أيوب بعد متابعةٍ لكرةٍ وصلته من مصطفى قابيل. ونجحَ منتخب الدومنيكيان بتقليص الفارق عندما سجلَ في الدقيقة +91 لتنتهي بعد ذلك المباراةَ بفوز منتخبنا بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين.