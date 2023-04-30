منتخب الشباب يواصل تدريباته في اسبانيا إستعداداً لنهائيات كأس العالم

بغداد- الزمان

واصل منتخبُ الشباب تدريباته، في معسكره المُقام في مدينةِ روتا الإسبانيّة استعداداً لنهائياتِ كأس العالم دون 20 عاماً التي من المؤمل أن تقام في 20 من شهر أيار المقبل. التدريباتُ انطلقت بتمارين التمطيةِ واللياقة البدنيّة الخفيفة، ومن ثم الانتقال إلى بعضِ التدريبات المتوسطة، والتكتيكيّة والخططيّة، وبحُضور 25 لاعباً، بينما غابَ عنها مصطفى قابيل الذي لا يزال ينتظرُ نتائجَ الفحوصات الطبيّة التي أجريت له قبل ثلاثة أيام. منتخبنا الشبابيّ سيلاقي في ثالث مباريات معسكره في إسبانيا نادي ريال بيتيس الإسبانيّ دون 21 عاماً اليوم الاثنين عند الساعةِ الثانية عشرة بتوقيت إسبانيا، الحادية عشرة بتوقيت العاصمةِ بغداد.