منتخب الشباب يواصل تدريباته إستعداداً إلى نهائيات كأس العالم

بغداد- الزمان

يواصل منتخبُ الشباب تدريباته اليوميّة في ملعبِ المدينةِ الدوليّ في العاصمةِ بغداد وسط زخاتٍ من المطر ، وذلك استعداداً لنهائياتِ كأس العالم التي من المزمع انطلاقها في الـ 20 من شهر أيار المقبل. وحضر التدريبات رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال وعضو المكتب التنفيذيّ محمد ناصر، والأمين العامّ للإتحاد محمد فرحان، وشهدت تواجد 25 لاعباً. وغاب عن الوحدةِ التدريبيّة اللاعبون علي جاسم وعبد الرزاق قاسم وعباس فاضل وسجاد محمد فاضل المتواجدون مع أنديتهم في الدوري الممتاز، إضافةً إلى اللاعبين المحترفين الذين من المؤمل التحاقهم في معسكر المُنتخبِ الشبابيّ في إسبانيا في الثامن عشر من الشهر الحالي باستثناء رومان دولاتشي لاعب شباب شالكه الألماني.

لياقة بدنية

وركزت الوحدةُ التدريبيّة على تمارين اللياقة البدنيّة وبعض الجوانب التكتيكيّة والفنيّة من قبل الجهاز التدريبيّ، بالإضافةِ إلى التدريبات الخاصّة بحراس المرمى. والتقى منتخبُ الشباب نادي النفط قُبيل الدخول في معسكرٍ تدريبيّ من المؤمل إقامته في إسبانيا، حيث سيلاقي فيه منتخباتَ البرازيل والدومينيكان ونادي إشبيليّة الإسباني تحت 21 عاماً ومنتخب جبل طارق. وفي آخر أخبار اللاعبين المحترفين الذين سبقَ أن تمت دعوتهم لتمثيل منتخب الشباب، وصل اليوم كتابٌ من قبل الإتحادِ الدولي لكرةِ يخصّ اللاعب يوسف الأمين الذي سبق أن مثّل أحدَ منتخب شباب ألمانيا ، والذي أبدى رغبته في الأيام الماضية بتمثيلِ منتخب العراق للشباب في نهائياتِ كأس العالم المقبلة، وذلك ردًا على كتاب الاتحاد العراقيّ الذي طالبه فيه بالانضمام إلى منتخبِ العراق للشباب، وقد استفسرَ كتاب فيفا الذي وصلَ من قبل الاتحاد الدوليّ للإتحاد العراقيّ عن بعض النقاط الخاصّة بهذا اللاعب من الجانب العراقي، والذي بدوره سيردّ على تلك الاستفسارات، ومن ثم يتم البتُّ بشكلٍ نهائي بملف هذا اللاعب. كما تتواصل الإجراءاتُ الخاصة باللاعب يوسف الإمام المحترف في الدوري السويدي، من أجل حصوله على الجواز العراقيّ لانضمامه لمنتخب الشباب، بينما طالبَ مدرب منتخب الشباب عماد محمد بإكمال الجوانب الإداريّة الخاصة لإصدار الجواز العراقيّ للاعب شباب شالكه رومان دولاتشي، فضلاً عن ذلك فقد تأكدَ حضور لاعب البورغ الدنماركي آدم طالب ولاعب ويسترن يونايتد شربل شمعون الى معسكر إسبانيا، بينما تستمر المساعي الحثيثة لتواجد لاعب مانشستر يوناتيد إقبال زيدان ولاعب كوينز بارك رينجرز ألكسندر اوراها في معسكر منتخبِ الشباب في إسبانيا الذي سيكون من المحطاتِ الاستعداديّة المهمة لمنتخبِ الشباب قُبيل الدخول في معتركِ مونديال الشباب الذي لم تحدد إلى الآن الدولةُ المستضيفة له بعد سحب التنظيم من إندونيسيا.

إجتماع إستثنائي

ومن جهة اخرى عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعاً استثنائياً، لمناقشة جملة من الأمور أبرزها طلب مدرب المنتخب العراقي بشأن إقامة معسكر تدريبي له في إسبانيا. وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم في تصريح صحفي إن الاتحاد سيجتمع مساء اليوم ويتناول عدة جوانب مهمة، كما سيصادق على طلب مدرب المنتخب خيسوس كاساس الذي سبق وأن طلب من الاتحاد إقامة معسكر للمنتخب في اسبانيا شهر حزيران المقبل. وبين ان المعسكر يتضمن اقامة مباراتين وديتين مع فرق سيتم الاتفاق معها لاحقا. واشار الى ان الاتحاد سيطرق لمواضيع مهمة وتداعيات شـــهدها الدوري العراقي الممتاز ودوري الدرجة الاولى ونقاط تخص منظومة اتحاد الكرة.