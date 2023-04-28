العراق السابع عربياً و67 عالمياً في تصنيف فيفا

منتخب الشباب يلاقي ريال بيتيس ومصير زيدان مجهول

بغداد- الزمان

يلاقي منتخب شباب العراقي نادي ريال بيتيس الإسباني دون 21 عاماً، يوم الاثنين المقبل مع اختتام معسكره بلقاء منتخب جبل طارق يوم الأربعاء من الأسبوع نفسه، قبل العودة إلى العراق في الرابع من الشهر المقبل. وأوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان إن لاعب فينورد الهولندي يوسف الأمين غادر معسكرَ المنتخب بعد نهايةِ مباراة البرازيل، بعد أن سمحَ النادي الهولندي بتواجد اللاعب فقط في مباراتين في معسكر منتخبنا الشبابي.

وحدة تدريبية

فيما لم يصل ردّ نادي مانشستر يوناتيد بخُصوص انضمام لاعبه زيدان إقبال بمنتخبنا الشبابيّ في نهائياتِ كأس العالم من عدمه حتى الآن. وأضاف البيان أن الوحدة التدريبية شهدت القيام بتدريباتٍ خفيفة ومتوسطة وتدريبات خاصة لبعض اللاعبين لساعتين، بالإضافةِ إلى بعض التطبيقات التكتيكيّة. ويواصل منتخبُ الشباب تدريباته، في مدينةِ روتا الإسبانيّة ضمن استعداداته لنهائياتِ كأس العالم دون 20 عاماً والتي ستنطلق في 20 من شهر أيار بحسب بيان الاتحاد. وتابع البيان أن التدريباتُ شاركَ فيها 25 لاعباً، وجاءت بعد راحةٍ منحها الجهاز التدريبيّ ليومٍ واحدٍ للاعبين عقب خوضِ مباراة البرازيل التي انتهت بالتعادل الإيجابيّ بهدفٍ لهدف، بينما تغيبَ عن الوحدةِ التدريبيّة اللاعب مصطفى قابيل بداعي الإصابةِ الذي عمل الجهازُ الطبيّ على معرفةِ إصابته ومدى تأثيرها على تواجده في التدريباتِ من خلال إجراء فحوصاتٍ طبيةٍ له في أحد المستشفياتِ الإسبانيّة، وستتضح نتائجُ الفحوصات اليوم السبت.

ومن جهة اخرى أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تصنيف المنتخبات العربية لشهر نيسان الجاري. وبحسب تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية فقد جاء بالترتيب الأول عربياً المنتخب المغربي، المركز 11 عالميا، وتونس الثاني عربيا و 28 عالميا، والجزائر ثالث عربيا و34 عالميا، ومصر رابع عربيا و35 عالميا، والسعودية خامس عربيا و 54 عالميا، وقطر سادس عربيا و 61 عالميا، والعراق سابع عربيا و 67 عالميا. وبعد العراق جاءت الإمارات ثامن عربيا و 72 عالميا، وسلطنة عمان تاسع عربيا و 73 عالميا، والأردن عاشر عربيا و 84 عالميا، والبحرين 11 عربيا و 85 عالميا، وسوريا 12 عربيا و 90 عالميا، وفلسطين 13 عربيا و 93 عالميا، ولبنان 14 عربيا و 99 عالميا، وموريتانيا 15 عربيا و 105 عالميا، وليبيا 16 عربيا و 121 عالميا والسودان 17 عربيا و 128 عالميا وجزر القمر 18 عربيا و 131 عالميا والكويت 19 عربيا 143 عالميا واليمن 20 عربيا و 157 عالميا وجيبوتي 21 عربيا و193 عالمياـ وأخيرا الصومـــــال 22 عربيا و201 عالميا.