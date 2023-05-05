منتخب الشباب يختتم معسكره في أسبانيا ويعود إلى بغداد

بغداد- الزمان

اختتم منتخب الشباب معسكره في إسبانيا، والذي انطلق في 18 من شهر نيسان المقبل في مدينةِ روتا الإسبانية. وفد منتخب الشباب من المقرر أن وصل إلى العاصمة بغداد حيث خاض في المعسكر المذكور 4 مباريات أمام منتخب الدومنيكان، وانتهى اللقاء لصالح العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل مع البرازيل في المباراة الثانية بهدفٍ لهدف، وتغلب في مباراته الثالثة على ريال بيتيس الإسباني تحت 21 عاماً، واختتم مبارياته معسكره بتغلبه في مباراته الرابعة على منتخب جبل طارق بهدفين مقابل لاشيء. الجهاز التدريبي.

أندية الدوري

من جانبه قرر منح اللاعبين يومين راحة، ومن ثم بعد ذلك العودة للتواجد في معسكر مغلق في العاصمة بغداد ينطلق في السابع من هذا الشهر، تتخلله مباراة أمام أحد أندية الدوري الممتاز، ومن ثم يشد الرحال إلى مدينة بوينس ايرس الأرجنتينيّة في الخامس عشر أو السادس عشر من هذا الشهر، للمشاركةِ في نهائيات كأس العالم المقرر انطلاقها في 20 من الشهر الجاري، حيث أوقعت القرعة منتخبنا إلى جانب الاوروغواي وانكلترا وتونس. وتغلب منتخبُ الشباب، على منتخبِ جبل طارق بهدفين مقابل لا شيء ضمن آخر تجاربه التحضيريّة في معسكره التدريبيّ بإسبانيا تحضيراً لنهائياتِ كأس العالم الشهر الحالي. الهدفان سجلا في شوط المباراة الأول، حيث بكّر منتخبنا بالتسجيل في الدقيقةِ السابعة عن طريق اللاعب محمد جميل بعد تمريرةٍ جميلةٍ من أسهر علي، وواصل منتخبنا سيطرته على زمام الشوط الأول رغم مغادرة عبد الرزاق قاسم المباراة بعد تعرضه إلى إصابةٍ في منتصف الشوط الأول، حيث أضاف الهدف الثاني عن طريق اسهر علي، وكاد منتخبنا أن يضيف هدفاً آخر لكن محاولاته لم تكتمل بسبب لجوء منتخب جبل طارق إلى الدفاع المتكتل وغلق مناطقه الدفاعيّة واعتمد فقط على الهجمات المرتدة، حيث لاحت له فرصة وحيدة أبعدها الحارس العراقي حسين حسن باقتدار، لينتهي الشوط الأول بتقدم عراقي بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني لم يتغير سيناريو الهيمنة العراقيّة على مجريات المباراة، حيث توفرت فرص عديدة للتسجيل لكن لم تكلل بالنجاح، بينما عمد منتخب جبل طارق إلى اللعب الخشن للحد من خطورةِ منتخبنا، وكذلك إضاعة الوقت من قبلهم طيلة الشوط الثاني. مدرب منتخبنا للشباب عماد محمد غيّر معظم الأسماء التي شاركت في الشوط الأول لفسح المجال أمام جميع اللاعبين باللعب، ورغم التغييرات الحاصلة لكن لم تتغير النتيجة، لتأتي صفارة الحكم الإسباني بنهاية المباراة بفوز منتخبنا بهدفين مقابل لاشيء لمنتخب جبل طارق. وعبر عماد محمد عن رضاه التام لمعسكر إسبانيا، حيث وصفه بالمفيد والممتاز من الناحية الفنية. وبين محمد إن الرؤية أصبحت واضحةً للجهاز التدريبيّ بخصوص جميع اللاعبين. وأضاف خضنا مباريات جيدة أمام منتخبات ومدارس مختلفة، بالإضافة إلى مباراتنا امام نادي ريال بيتيس الإسباني تحت 21 عاماً، حيثُ قدم فيها معظم اللاعبين مستويات مطمئنة، ومن بينهم الأسماء المحترفة التي التحقت بالمنتخب في هذا المعســـــكر.

تجريب اللاعبين

وأشار محمد إلى إن المعسكر شهد تجريبَ جميع اللاعبين، من بينهم لاعبون صغار نعدهم لمنتخب الشباب المقبل. واختتم محمد حديثه سيعاود المنتخب التجمع في بغداد في السابع من هذا الشهر بعد العودة من إسبانيا يتخلله معسكر مغلق يخوض فيه مباراة أمام أحد أندية الدوري الممتاز، بعد ذلك سيتم إعلان قائمة أسماء اللاعبين الذين سيتواجدون في نهائياتِ كأس العالم في العاشر من هذا الشهر، من بعد ذلك سنغادر إلى الأرجنتين في 15 أو 16 من الشهر الحالي. يذكر أن منتخبنا للشباب يلعب في المجموعةِ الخامسة إلى جانب منتخبات الاوروغواي وانكلترا وتونس.