منتخب الشباب يتغلّب على الكرخ في إختتام تحضيراته لمونديال الأرجنتين

بغداد – الزمان

اختتم منتخبنا للشبابِ مبارياته الاستعداديّة لمونديال الأرجنتين دون 20 عاماً المقرر انطلاقها في الـ 20 من الشهر الحالي، وذلك بتغلبه على فريق الكرخ بهدفين مقابل هدفٍ واحدٍ في المباراة التي جرت في ملعب الشعب الدوليّ بالعاصمةِ بغداد.وحضر المباراة رئيسُ الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال ومدرب المنتخب الوطنيّ “خيسوس كاساس” والملاك التدريبيّ المساعد.

بكرَ منتخبنا للشباب بالتسجيل في الدقيقةِ الثالثة من الشوط الأول عن طريق ركلةِ جزاء بعد عرقلةٍ تعرض لها المهاجم عبد القادر أيوب، انبرى لها اللاعب علي جاسم واضعاً الكرةَ في مرمى الكرخ.

تسجيل هدف

واستمر ضغطُ منتخبنا الشبابي على مرمى الكرخ حتى أضافَ علي جاسم الهدف الثاني بعد مجهودٍ فردي، وذلك في الدقيقة 22 لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخبنا بهدفين من دون مقابل.

في الشوطِ الثاني قلّص فريق الكرخ النتيجةَ عندما سجل اللاعب يوسف فوزي من ركلةِ جزاء في الدقيقة 50 وشهد هذا الشوطُ عدة تغييرات من مدربِ منتخبنا الشبابي “عماد محمد” ومدرب الكرخ أحمد عبد الجبار، كما شهدت الدقيقة 72 تسديدةً قويةً للاعب آدم طالب من خارج منطقة الجزاء ردتها عارضةُ الكرخ وصلت إلى كاظم رعد الذي وضعها في المرمى، لكن الحكم ألغى الهدفَ بداعي التسلل، واستمرت الهجماتُ بين منتخب الشباب وفريق الكرخ حتى الدقائق الأخيرة لكن النتيجة لم تتغير، لتأتي صفارةُ حكم المباراة معلنةً فوز منتخب الشباب بهدفين مقابل هدفٍ واحدٍ لفريق الكرخ.

هذا ومن المؤمل أن يغادرَ منتخبنا بغداد متوجهاً إلى العاصمةِ الأرجنتينيّة بوينس ايريس في السابع عشر من هذا الشهر للدخول في معترك نهائياتِ كأس العالم دون 20 عاماً، حيث يلعب منتخبنا في المجموعةِ الرابعة الى جانب منتخبات الاوروغواي وانكلترا وتونس.