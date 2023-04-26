عضو إتحاد الكرة يجتمع مع الملاك التدريبي للمنتخب الأولمبي

منتخب الشباب يتعادل مع نظيره البرازيلي بهدف تحضيراً لكأس العالم

بغداد- الزمان

تعادلَ منتخب الشباب أمام نظيره البرازيليّ بهدفٍ واحدٍ في المباراةِ التجريبيّة التي أقيمت بينهما في ملعبِ مدينةِ خيريز البلدي بإسبانيا.

وتأتي هذه المباراةُ، وهي التجريبيّة الثانية لمنتخبنا، تحضيراً لنهائياتِ كأس العالم دون 20 عاماً ضمن معسكره التدريبيّ المقام في إسبانيا، وحضرها رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال وعضوا اتحاد الكرة محمد ناصر وخلف جلال.

شوط رائع

وانتهى الشوطُ الأول بتقدم منتخبنا بهدفٍ مقابل لا شيء جاءَ في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب عبد الرزاق قاسم، حيث قدّم منتخبنا شوطاً رائعاً أداءً ونتيجةً، أضاع فيها عدةَ فرصٍ للتهديف، في المقابل أيضاً أضاع المنتخبُ البرازيليّ عدة فرص للتسجيل تألق بإبعاد بعضها حارس المرمى حسين حسن.

وفي الشوطِ الثاني رمى المنتخبُ البرازيلي بثقله ونجحَ في الدقيقة 60 من إدراك التعديل.

وقد أجرى مدربا المنتخبين عدة تغييراتٍ من أجل إتاحة الفرصة للاعبين آخرين، حيث لعبَ المنتخب العراقيّ بواقعيةٍ في الدقائق المتبقية من الشوطِ الثاني، وقدّم اللاعبون شوطاً تكتيكياً مميزاً رغم خطورةِ المنتخب البرازيلي الذي يلعبُ معظم لاعبيه في خيرةِ الأندية الأوروبية والبرازيلية، وسبق أن تغلبَ على بطل كأس آسيا منتخب أوزبكستان برباعيةٍ في لقاءٍ وديّ قبل ثلاثة أيام، لتنتهي مباراتنا الوديّة أمام البرازيل بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لهدف.

وعقب انتهاء المباراة، عبّر “عماد محمد” مدرب منتخب الشباب عن سعادته بالمُستوى الفنيّ الذي بذله اللاعبون والنتيجة الإيجابيّة قُبيل مونديال الأرجنتين.

وبيّن محمد إن مباراة اليوم كانت محكاً حقيقياً لمنتخبنا بغض النظر عن النتيجةِ الإيجابيّة التي تحققت والتي قدّم فيها منتخبنا أداءً ممتازاً رغم بعض الأخطاء التي ارتكبت في المباراةِ من قبل منتخبنا، وهذا طبيعي أمام منتخبٍ عالمي مثل البرازيل. وأضاف محمد: أثبت منتخبنا شخصيته اليوم أمام منتخبٍ مرشحٍ بقوة للفوز بكأس العالم للشباب المقبلة، ففي الشوط الأول قدمنا أداءً مميزاً في الجانبِ الهجوميّ وكذلك الدفاعي رغم بعض الأخطاء التي شخصناها وحاولنا تجاوزها، وفي الشوط الثاني أدخل المنافس لاعبين على مستوى عالٍ أيضا غيّروا من الأداء العامّ للبرازيل، ورغم عدم طلبي من اللاعبين العودة للخلفِ في الشوط الثاني، إلا أنهم عادوا، ما سمح للمنتخبِ البرازيلي بالسيطرةِ على الشوط الثاني، وقد يعودُ ما حصلَ إلى الجانب النفسيّ والجوانب التي قد يتأثر بها اللاعب العراقيّ والعربي بشكلٍ عامٍ عندما يلاقي منتخباتٍ عالمية كبيرة، ومنها البرازيل، بالإضافةِ إلى مواجهة الدومنيكان المنتخب المتأهل أيضا لكأس العالم والتي انتهت عراقيةً بثلاثة أهداف مقابل هدفين.وسيخوض منتخبنا مباراته التجريبيّة الثالثة في معسكر إسبانيا أمام فريق ريال بيتيس الإسباني دون 21 عاماً في الأول من الشهر المقبل، ويختتم مبارياته في الثالث من الشهر المقبل أمام منتخبِ جبل طارق.ومن جمهة اخرى اجتمع الملاكُ التدريبيّ للمُنتخبِ الأولمبي في مقرّ الاتحاد مع عُضو الاتحاد غانم عريبي، وتناول الاجتماعُ التباحث في المُشاركاتِ المُستقبليّةِ للمُنتخب في بُطولةِ غرب آسيا والدورة العربيّة في الجزائر والتصفيات المُؤهلة إلى نهائياتِ آسيا.

مستلزمات النجاح

وقال عُضو الاتحاد، غانم عريبي يسعى الاتحادُ بقوةٍ إلى تَوفيرِ جميع مُستلزماتِ النجاح للمُنتخبِ الأولمبيّ، وتهيئة الأجواء المُناسبة ليظهرَ المنتخبُ بأفضل صورةٍ من الناحيّة الفنيّة.

وقدّم مدربُ المنتخب راضي شنيشل” رؤيته المُستقبليّة عن المُشاركةِ في بُطولةِ غرب آسيا المُقبلة التي تقام في العراق.

وأوضح شنيشل نعملُ على إقامةِ تَجمعٍ للمُنتخب قبل انطلاقِ بُطولةِ غرب آسيا ليكون محطةً مهمةً للمُشاركةِ في البُطولةِ، وكذلك نسعى للمُشاركةِ في دورةِ الألعاب العربيّة في الجزائر، ثم التوجّه لخوضِ التصفياتِ المُؤهلة إلى النهائياتِ الآسيويّة.وأشارَ شنيشل إلى إنه مع الملاكِ التدريبيّ للمُنتخبِ يتابعون مبارياتَ الدوري المُمتاز والدرجة الأولى لمُراقبةِ أداء لاعبي المنتخب الأولمبيّ، وكذلك بقية اللاعبين الذين باستطاعتهم تَقديمَ الإضافة إلى المُنتخبِ الأولمبيّ.واختتم شنيشل اللاعبون المحترفون قوةٌ مضاعفةٌ للمُنتخبِ الذي تنتظره العديد من المُشاركاتِ، كما إن تمثيلَ الأولمبيّ يعدُّ خطوةً لارتداءِ قَميصِ المُنتخبِ الوطنيّ.