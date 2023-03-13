منتخب الشباب يباشر تدريباته إستعداداً لنصف نهائي كأس آسيا

بغداد- الزمان

باشر منتخبُ الشباب تدريباته، في ملعبِ بونيودكور الفرعيّ وسط أجواءٍ باردةٍ، سبقتها أمطار غزيرة منذ ليلة أمس أثرت بشكلٍ واضحٍ للعيان على أرضيةِ الملعب.

تدريبات التي حضرها رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، وعضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد محمد ناصر، تمّ فيها منح الراحة من قبل الجهازِ التدريبيّ لكل اللاعبين الذين شاركوا بشكلٍ أساسي في المباراة أمام إيران، بينما تدرب اللاعبون الآخرون تدريباتَ التمطية واللياقة البدنيّة، ومن ثم بعض الأساليب التكتيكيّة، ومنح بعض الواجبات لعددٍ من اللاعبين وفقاً لأساليب تكتيكيّةٍ متنوعة.ومن جانبه، اتصل وزيرُ الشباب والرياضة أحمد المبرقع بوفدِ منتخب الشباب، وقدّم لهم التهنئةَ بالفوز على إيران بهدفٍ مقابل لا شيء، وبلوغهم نصف نهائي كأس آسيا والذي نقلهم أيضا إلى نهائياتِ كأس العالم المقبلة.المبرقع أشادَ، في اتصاله، بالجهازين التدريبيّ والإداري، وبارك لهم أيضاً ما بذلوه مع هذا المنتخب في هذهِ البطولة، وطالب اللاعبين بالاستمرار بتحقيق الانتصاراتِ في تلك البطولة حتى الوصول إلى إحرازِ لقبِ البُطولة، وإدخال البهجةِ على قلوب العراقيين. ووعدَ المبرقع باستقبالٍ يليق بوفدِ منتخب الشباب عند وصولهم إلى بغداد.

سكن جديد

من جهته، انتقل منتخبُ الشباب من فندق بيرامس إلى مقرّ سكنه الجديد في فندق انترناشونال في مدينةِ طشقند والذي يتخذ مقراً لسكن المنتخب الياباني أيضا.وفي سياق منفصل اعلن المدير الفني للمنتخب الاولمبي، راضي شنيشل، القائمة النهائية التي ستتوجه يوم 19 اذار الحالي الى قطر للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية . وقال شنيشل: وقع اختيار الجهاز الفني على 25 لاعباً سيتواجدون ضمن الوفد المغادر الى العاصمة القطرية الدوحة وهم كل من هاني نصير تريلبورغ السويدي ، رضا عبد العزيز الديوانية محمد حسن الطلبة احمد مكنزي اربيل يوسف الامام مالمو السويدي زيد تحسين الطلبة مصطفى سعدون الكهرباء كرار سعد الكرخ مصطفى عمران اتلانتا الايطالي حسين عامر الصناعات الكهربائية كرار الامير علي الميناء كرار محمد النفط زيد اسماعيل نوروز امير احمد الحدود منتظر محمد النفط علي حيدر ستوك سيتي الانجليزي مانؤيل ايليا تفينتي الهولندي علي الموسوي كوبنهاغن منتظر عبد الامير القوة الجوية ماركو فرج ستومسجوديست النرويجي زيدان عبد الجبار كربلاء عمار غالب الشرطة حسين عبد الله الطلبة نهاد محمد الكرخ ذو الفقار يونس الشرطة.واضاف: من المحتمل اضافة لاعبين اثنين قبل السفر الى الدوحة حسب رؤية الجهاز الفني من اجل تطبيق الاهم من المعسكر وهو الاطلاع على ارض الواقع حول المستوى الفني للجميع.

قائمة نهائية

واختتم مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل حديثه بالقول: القائمة الحالية لن تكون النهائية سيما وان الجهاز الفني سيستمر في متابعة جميع الخيارات المتاحة على وفق السن القانوني في الداخل والخارج بغية اضافة اي لاعب يستحق تمثل المنتخب الاولمبي لتــــــقديم الاضــــــــافة الفنية .