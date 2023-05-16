دعوة 50 لاعباً إلى قائمة الأولمبي الأولية
منتخب الشباب يغادر إلى الأرجنتين للمشاركة في نهائيات كأس العالم
بغداد- الزمان
غادرنا امس من مطار العاصمة بغداد، وفد منتخبنا للشباب، متوجهاً إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس ايريس، للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب دون 20 عاماً والتي ستنطلق مبارياتها في 20 من الشهر الحالي. وسيلعب منتخبنا أولى مبارياته في المونديال امام منتخب الاورواغوي في 22 من هذا الشهر من ثم سيلاقي نظيره التونسي في الخامس والعشرين منه، على ان يختتم مباريات مجموعته الرابعة بلقاء المنتـــــــخب الإنكليزي يوم 28.
نهائيات كأس
واختتم منتخبُ الشباب تدريباته في العاصمةِ بغداد، استعداداً للدخول في معترك نهائياتِ كأس العالم التي حضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال والنائب الأول لرئيسِ مجلس النواب محسن المندلاوي ووزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع وعُضو اتحاد الكرة محمد ناصر، فضلاً عن عددٍ من وسائل الإعلام العراقيّة والعربيّة.
المندلاوي والمبرقع أشادا بالإنجاز الذي تحقق لمنتخبنا الشبابي بالتأهل إلى نهائياتِ كأس العالم، والحُصول على المركز الثاني في نهائياتِ كأس آسيا في أوزبكستان، وذلك بعد لقائهما الجهاز التدريبيّ والإداري واللاعبين، وباركا لهم المستوياتَ العالية التي يقدمونها.
كما شدوا من عزم الجهاز التدريبي والإداري واللاعبين من أجل الظهور الجيد للمنتخبِ في هذا المحفل العالمي الكبير.
وقد تركزت تمريناتُ على بعض الجوانب التكتيكيّة والفنية، وشارك فيها جميع اللاعبين، بينهم اللاعب الآي فاضل الذي كان يعاني من شدٍ عضلي، فضّل الجهاز الطبي على أثره إراحته لثلاثة أيام.
وكرّم اتحاد الكرة منتخبَ الشباب قُبيل سفره الذي قامَ بتوزيعه بين الجهازين التدريبيّ والإداري واللاعبين رئيسُ الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال، وبحُضور عضويّ الاتحاد محمد ناصر وخلف جلال.
وجاءَ هذا التكريم بعد أن وعدَ رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم بتكريم منتخبِ الشباب بعد الفوز على إيران واليابان في نهائياتِ كأس اسيا وضمان التأهل لمنتخبنا الشبابي.
وأبرم الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، عقدَ رعايةٍ لمُنتخبِ الشباب في كأس العالم مع المصرفِ العراقيّ للتجارة ممثلاً بمُديره بلال الحمداني، بحُضور رئيسِ الاتحاد عدنان درجال وعُضو الاتحاد محمد ناصر ومدرب منتخب الشباب عماد محمد.
وقال درجال يسعدنا توقيع عقد رعايةٍ لمنتخبِ الشباب في كأس العالم مع المصرفِ العراقيّ للتجارة الذي نعدّه نقــــــلةً نوعيةً في تَعزيزِ الشراكة بين الداعمين للمُنـتخباتِ الوطنيّة.
وأضاف نجاحُ العملِ المُستقبليّ يتوقفُ على الانفتاحِ والاتجاه بطرقٍ وآليةٍ جديدةٍ تسهمُ في توفيرِ جميع مستلزمات النجاح للمُنتخباتِ الوطنيّة، وكذلك الأندية، لتكون كرتنا بمُستوى عالٍ من جميع النواحي.
المنتخب الأولمبي
أعلن المديرُ الفنيّ للمنتخبِ الأولمبي راضي شنيشل قائمته الأوليّة التي ضمت 50 لاعباً استعداداً لبُطولةِ غرب آسيا التي سيحتضنها العراق للفـــترة من 6/12 ولغاية 2023-6-20.
وضمت القائمةُ الأولية كلاً من: حسن عباس وكرار علاء (القاسم)، ورضا عبد العزيز (الديوانية)، ومحمد محمود (غاز الشمال)، ومحمد حسن وزيد تحسين وحسين عبد الله (الطلبة)، وحسين عامر (الصناعات الكهربائية)، وحيدر عادل (رديف الشرطة)، وأمير نديم (رديف القوة الجوية)، ومصطفى سعدون وأموري فيصل وعلي السجاد (الكهرباء)، وكرار الأمير علي وسالم أحمد ومحمد خضير وسجاد علاء (الميناء)، وهلو فائق وأحمد مكنزي وعلي شاخوان (أربيل)، مجتبى صالح ( القاسم ) وكرار سعد ومصطفى وليد وأحمد شاكر ونهاد محمد (الكرخ)، وكرار محمد ومنتظر محمد (النفط)، وزيد إسماعيل وعبد الله وصفي (نوروز)، وطه علاء (الصناعات الكهربائية) وأمير أحمد (الحدود)، ونور المصطفى غالب وباقر عطوان وزيدان عبد الجبار ورضا فاضل (كربلاء)، ومنتظر عبد الأمير (القوة الجوية)، وعلاوي كاظم (نفط الوسط)، وساجد عباس (نفط البصرة)، وسيامند عكيد (دهوك)، وجعفر ناصر (نفط ميسان)، وعمار غالب وذو الفقار يونس (الشرطة)، وعبد الله حسون (النجف)، ومصطفى عمران ( اتلانتا الايطالي ) ويوسف الإمام (مالمو السويدي) وأمـــــــين الحموي ( هالسنبورغ السويدي ) وبلند حسن (غراف شاب الهولندي ) وعلي الموسوي ( كوبن هاغن الدنماركي ) وعلي محمد حاتم ( لاس روزاس الإسباني ) وكميل سعيد لطـــــــيف (ريد ستار السويسري)، على أن يتم تقليصُ الــــــــقائمة حسب لوائح بطولةِ غرب آسيا في وقــــــــتٍ لاحقٍ تمهيداً لإعلان التجمع الذي يســـــــبق الدخولَ إلى منافساتِ البطـــــولة .