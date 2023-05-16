

دعوة‮ ‬50‮ ‬ لاعباً‮ ‬إلى قائمة الأولمبي‮ ‬الأولية

منتخب الشباب‮ ‬يغادر إلى الأرجنتين للمشاركة‮ ‬في‮ ‬نهائيات كأس العالم

بغداد‮- ‬الزمان

غادرنا امس من مطار العاصمة بغداد،‮ ‬وفد منتخبنا للشباب،‮ ‬متوجهاً‮ ‬إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس ايريس،‮ ‬للمشاركة في‮ ‬نهائيات كأس العالم للشباب دون‮ ‬20‮ ‬عاماً‮ ‬والتي‮ ‬ستنطلق مبارياتها في‮ ‬20‮ ‬من الشهر الحالي‮. ‬وسيلعب منتخبنا أولى مبارياته في‮ ‬المونديال امام منتخب الاورواغوي‮ ‬في‮ ‬22‮ ‬من هذا الشهر من ثم سيلاقي‮ ‬نظيره التونسي‮ ‬في‮ ‬الخامس والعشرين منه،‮ ‬على ان‮ ‬يختتم مباريات مجموعته الرابعة بلقاء المنتـــــــخب الإنكليزي‮ ‬يوم‮ ‬28‮.‬

نهائيات كأس

واختتم منتخبُ‮ ‬الشباب تدريباته في‮ ‬العاصمةِ‮ ‬بغداد،‮ ‬استعداداً‮ ‬للدخول في‮ ‬معترك نهائياتِ‮ ‬كأس العالم التي‮ ‬حضرها رئيسُ‮ ‬الاتحاد العراقيّ‮ ‬لكرة القدم عدنان درجال والنائب الأول لرئيسِ‮ ‬مجلس النواب محسن المندلاوي‮ ‬ووزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع وعُضو اتحاد الكرة محمد ناصر،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن عددٍ‮ ‬من وسائل الإعلام العراقيّة والعربيّة‮.‬

المندلاوي‮ ‬والمبرقع أشادا بالإنجاز الذي‮ ‬تحقق لمنتخبنا الشبابي‮ ‬بالتأهل إلى نهائياتِ‮ ‬كأس العالم،‮ ‬والحُصول على المركز الثاني‮ ‬في‮ ‬نهائياتِ‮ ‬كأس آسيا في‮ ‬أوزبكستان،‮ ‬وذلك بعد لقائهما الجهاز التدريبيّ‮ ‬والإداري‮ ‬واللاعبين،‮ ‬وباركا لهم المستوياتَ‮ ‬العالية التي‮ ‬يقدمونها‮.‬

كما شدوا من عزم الجهاز التدريبي‮ ‬والإداري‮ ‬واللاعبين من أجل الظهور الجيد للمنتخبِ‮ ‬في‮ ‬هذا المحفل العالمي‮ ‬الكبير‮.‬

وقد تركزت تمريناتُ‮ ‬على بعض الجوانب التكتيكيّة والفنية،‮ ‬وشارك فيها جميع اللاعبين،‮ ‬بينهم اللاعب الآي‮ ‬فاضل الذي‮ ‬كان‮ ‬يعاني‮ ‬من شدٍ‮ ‬عضلي،‮ ‬فضّل الجهاز الطبي‮ ‬على أثره إراحته لثلاثة أيام‮.‬

وكرّم اتحاد الكرة منتخبَ‮ ‬الشباب قُبيل سفره الذي‮ ‬قامَ‮ ‬بتوزيعه بين الجهازين التدريبيّ‮ ‬والإداري‮ ‬واللاعبين رئيسُ‮ ‬الاتحاد العراقي‮ ‬لكرةِ‮ ‬القدم عدنان درجال،‮ ‬وبحُضور عضويّ‮ ‬الاتحاد محمد ناصر وخلف جلال‮.‬

وجاءَ‮ ‬هذا التكريم بعد أن وعدَ‮ ‬رئيس الاتحاد العراقيّ‮ ‬لكرة القدم بتكريم منتخبِ‮ ‬الشباب بعد الفوز على إيران واليابان في‮ ‬نهائياتِ‮ ‬كأس اسيا وضمان التأهل لمنتخبنا الشبابي‮.‬

وأبرم الاتحادُ‮ ‬العراقيّ‮ ‬لكرةِ‮ ‬القدم،‮ ‬عقدَ‮ ‬رعايةٍ‮ ‬لمُنتخبِ‮ ‬الشباب في‮ ‬كأس العالم مع المصرفِ‮ ‬العراقيّ‮ ‬للتجارة ممثلاً‮ ‬بمُديره بلال الحمداني،‮ ‬بحُضور رئيسِ‮ ‬الاتحاد عدنان درجال وعُضو الاتحاد محمد ناصر ومدرب منتخب الشباب عماد محمد‮.‬

وقال درجال‮ ‬يسعدنا توقيع عقد رعايةٍ‮ ‬لمنتخبِ‮ ‬الشباب في‮ ‬كأس العالم مع المصرفِ‮ ‬العراقيّ‮ ‬للتجارة الذي‮ ‬نعدّه نقــــــلةً‮ ‬نوعيةً‮ ‬في‮ ‬تَعزيزِ‮ ‬الشراكة بين الداعمين للمُنـتخباتِ‮ ‬الوطنيّة‮.‬

وأضاف نجاحُ‮ ‬العملِ‮ ‬المُستقبليّ‮ ‬يتوقفُ‮ ‬على الانفتاحِ‮ ‬والاتجاه بطرقٍ‮ ‬وآليةٍ‮ ‬جديدةٍ‮ ‬تسهمُ‮ ‬في‮ ‬توفيرِ‮ ‬جميع مستلزمات النجاح للمُنتخباتِ‮ ‬الوطنيّة،‮ ‬وكذلك الأندية،‮ ‬لتكون كرتنا بمُستوى عالٍ‮ ‬من جميع النواحي‮.‬

المنتخب الأولمبي

أعلن المديرُ‮ ‬الفنيّ‮ ‬للمنتخبِ‮ ‬الأولمبي‮ ‬راضي‮ ‬شنيشل قائمته الأوليّة التي‮ ‬ضمت‮ ‬50‮ ‬لاعباً‮ ‬استعداداً‮ ‬لبُطولةِ‮ ‬غرب آسيا التي‮ ‬سيحتضنها العراق للفـــترة من‮ ‬ 6/12‮ ‬ولغاية‮ ‬2023-6-20‮.‬

وضمت القائمةُ‮ ‬الأولية كلاً‮ ‬من‮: ‬حسن عباس وكرار علاء‮ (‬القاسم‮)‬،‮ ‬ورضا عبد العزيز‮ (‬الديوانية‮)‬،‮ ‬ومحمد محمود‮ (‬غاز الشمال‮)‬،‮ ‬ومحمد حسن وزيد تحسين وحسين عبد الله‮ (‬الطلبة‮)‬،‮ ‬وحسين عامر‮ (‬الصناعات الكهربائية‮)‬،‮ ‬وحيدر عادل‮ (‬رديف الشرطة‮)‬،‮ ‬وأمير نديم‮ (‬رديف القوة الجوية‮)‬،‮ ‬ومصطفى سعدون وأموري‮ ‬فيصل وعلي‮ ‬السجاد‮ (‬الكهرباء‮)‬،‮ ‬وكرار الأمير علي‮ ‬وسالم أحمد ومحمد خضير وسجاد علاء‮ (‬الميناء‮)‬،‮ ‬وهلو فائق وأحمد مكنزي‮ ‬وعلي‮ ‬شاخوان‮ (‬أربيل‮)‬،‮ ‬مجتبى صالح‮ ( ‬القاسم‮ ) ‬وكرار سعد ومصطفى وليد وأحمد شاكر ونهاد محمد‮ (‬الكرخ‮)‬،‮ ‬وكرار محمد ومنتظر محمد‮ (‬النفط‮)‬،‮ ‬وزيد إسماعيل وعبد الله وصفي‮ (‬نوروز‮)‬،‮ ‬وطه علاء‮ (‬الصناعات الكهربائية‮) ‬وأمير أحمد‮ (‬الحدود‮)‬،‮ ‬ونور المصطفى‮ ‬غالب وباقر عطوان وزيدان عبد الجبار ورضا فاضل‮ (‬كربلاء‮)‬،‮ ‬ومنتظر عبد الأمير‮ (‬القوة الجوية‮)‬،‮ ‬وعلاوي‮ ‬كاظم‮ (‬نفط الوسط‮)‬،‮ ‬وساجد عباس‮ (‬نفط البصرة‮)‬،‮ ‬وسيامند عكيد‮ (‬دهوك‮)‬،‮ ‬وجعفر ناصر‮ (‬نفط ميسان‮)‬،‮ ‬وعمار‮ ‬غالب وذو الفقار‮ ‬يونس‮ (‬الشرطة‮)‬،‮ ‬وعبد الله حسون‮ (‬النجف‮)‬،‮ ‬ومصطفى عمران‮ ( ‬اتلانتا الايطالي‮ ) ‬ويوسف الإمام‮ (‬مالمو السويدي‮) ‬وأمـــــــين الحموي‮ ( ‬هالسنبورغ‮ ‬السويدي‮ ) ‬وبلند حسن‮ (‬غراف شاب الهولندي‮ ) ‬وعلي‮ ‬الموسوي‮ ( ‬كوبن هاغن الدنماركي‮ ) ‬وعلي‮ ‬محمد حاتم‮ ( ‬لاس روزاس الإسباني‮ ) ‬وكميل سعيد لطـــــــيف‮ (‬ريد ستار السويسري‮)‬،‮ ‬على أن‮ ‬يتم تقليصُ‮ ‬الــــــــقائمة حسب لوائح بطولةِ‮ ‬غرب آسيا في‮ ‬وقــــــــتٍ‮ ‬لاحقٍ‮ ‬تمهيداً‮ ‬لإعلان التجمع الذي‮ ‬يســـــــبق الدخولَ‮ ‬إلى منافساتِ‮ ‬البطـــــولة‮ .‬