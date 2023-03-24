منتخب الركبي يقيم معسكراً في أربيل إستعداداً للبطولة القارية

بغداد- الزمان

يقيم الاتحاد لعراقي للركبي، معسكراً تدريبياً لمنتخبي الرجال والنساء في أربيل تحضيراً للبطولة الآسيوية لسباعيات الركبي التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة. وقال الأمين العام لاتحاد اللعبة محمد الجزائري في تصريح صحفي إن المعسكر يأتي وفق المنهاج الجديد الذي وضعه المنتخب الوطني الذي يتضمن معسكراً داخلياً في أربيل ومعسكرات خارجية مع إقامة مباريات ودِّيَّة يتمُّ تحديدها لاحقاً؛ تحضيراً لبطولة آسيا التي تُعَدُّ من البطولات المهمة لمنتخبي الرجال والنساء. وأضاف الجزائري، أن هذه المشاركة هي الثانية للعراق في بطولة آسيا بعد الاعتماد رسمياً كاتحاد رسمي آسيوي أولمبي ونأمل أن يحقق المنتخب نتائج طيبة بقيادة المدرب الإيراني حميد رضا زادة الذي يعد من أفضل المدربين الآسيويين وله تاريخ حافل بالانجازات . وتابع الجزائري، أن اتحاد اللعبة وضع خطة على المدى البعيد بغية تطوير وتوسيع قاعدة اللعبه في محافظات العراق ، إذ بدأت الخطة في بغداد بدورات تطويرية ثم في كربلاء والرمادي وكركوك واربيل وباقي المحافظات الجنوبية. ومن جهة اخرى يواصل الاتحاد العراقي للألعاب المائية، إجراء الاختبارات الأولية للاعبي السباحة الأولمبية للمنتخبات الوطنية والأندية لفئات الناشئين والشباب والمتقدمين. وقال أمين سر اتحاد اللعبة علي هاشم،في تصريح صحفي إن الاختبارات تستمر على مدى يومين ، مبيناً، أن الغرض من إقامة هذه الاختبارات هو معرفة مستوى السباحين من خلال الأرقام التي يحققونها مع بداية الموسم لتثبيتها من قبل اللجنة الفنية والعلمية في الاتحاد وهي الجهة المشرفة على الاختبارات. وأضاف هاشم، أن اللجنة حريصة على تقديم دراسة علمية لتحديد مواقع الخلل ومعرفة الجوانب السلبية ووضع خطة ومناهج تدريبية مستقبلية لتطوير مستوى السباحين، مشيراً إلى أن هذه الاختبارات ستكون دورية ومتابعة من قبل الاتحاد باعتماد أسس علمية مدروسة للنهوض بواقع اللعبة في العراق.