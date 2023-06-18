منتخب الجودو يكثّف تدريباته بطهران وعينه على أوسمة التفوّق في الجزائر

بغداد- الزمان

يكثف المنتخب الوطني للجودو تحضيراته في العاصمة الإيرانية طهران استعداداً للمشاركة في البطولة العربية بالجزائر.

وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، رئيس اتحاد الجودو سمير الموسوي في بيان إن العراق سيشارك بستة لاعبين في منافسات الجودو بدورة ألعاب العرب المقبلة وهم عباس فلاح وزن 73 كغم وسجاد غانم وسوران صباح في منافسات وزن 81 كغم وحسين علي حسين وزن 90 كغم وعلي حسن عطا الله وشهاب عبد الوهاب في منافسات وزن 100 كغم تحت إشراف المدرب التونسي أنيس لونيفي.

وأوضح الموسوي ان اتحاده وضع ثقته الكاملة باللاعبين الستة من أجل تقديم المستوى المعهود والمنافسة بقوة على الأوسمة الملونة رغم صعوبة المنافسة بمشاركة أبطال العرب من دول المغرب العربي من الجزائر ومصر وتونس، كذلك منتخبات الخليج العربي قطر والبحرين والامارات فضلاً عن منتخب لبنان الذي يعد من المنتخبات المتطورة في رياضة الجودو.

وأشار الموسوي إلى إن منتخب الجودو يواصل معسكره التدريبي في العاصمة الإيرانية طهران والذي سيستمر لمدة ثمانية عشر يوماً إستعداداً للمنافسات العربية، حيث سبق للمنتخب أن انتظم في معسكر تدريبي داخلي في محافظة أربيل استـــــمر لمدة عشـــرة أيام.

منافسات رياضية

وتحتضن القاعة البيضاوية في العاصمة الجزائر خلال المدة من الخامس ولغاية السابع من الشهر المقبل، منافسات رياضة الجودو ضمن فعاليات دورة الألعاب العربية بنسختها الخامس عشرة التي ستقام في جمهورية الجزائر ما بين الخامس والخامس عشر من شهر تموز المقبل.