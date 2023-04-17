منتخب الجودو يكثّف إستعداداته لبطولة آسيا

بغداد- الزمان

يواصل الاتحاد العراقي المركزي للجودو استعداده للمشاركة في بطولة آسيا المفتوحة المؤمل إقامتها في دولة الكويت للفترة من 28 ولغاية 30 من الشهر الحالي .وقال المدير التنفيدي لاتحاد الجودو عدي الربيعي، إن البطولة ستشهد مشاركة واسعة من أربع قارات وبتواجد أكثر من 160 لاعباً بمختلف الأوزان”، مشيراً إلى، أن” هذه البطولة تعد إحدى البطولات التي يعتمد عليها الاتحاد الدولي في التنقيط للتأهيل الأولمبي.وأضاف الربيعي، أن المنتخب يواصل تحضيراته لهذه البطولة من خلال معسكر تدريبي داخلي في بغداد بواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدرب التونسي انيس الونيفي”، مبينا أن” منتخبنا شارك خلال الفترة السابقة بمجموعة من البطولات مثل بطولة افريقيا المفتوحة في تونس وبطولة افريقيا المفتوحة في الجزائر والبطولة العربية وكانت محطة استعداد جيدة للمشاركة هذا الاستحقاق.

احراز اوسمة

وواصل الربيعي إن الآمال معقودة بلاعبينا في إحراز الأوسمة والمراكز المتقدمة لاسيما ونحن الآن دخلنا التصنيف الأولمبي عن طريق اللاعبين علي حسن عطا الله وسجاد غانم وسوران فتح الله، بالإضافة إلى لاعبنا الناشئ عباس فلاح الذي حقق المركز الثالث عالمياً بعد احرازه للوسام الذهبي في بطولة افريقيا في تونس و الوسام الفضي في بطولة افريقيا المفتوحة في الجزائر.