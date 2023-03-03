منتخب الجودو يدخل منافسات بطولة العرب وعينه على الذهب

بغداد- الزمان

كثف منتخبنا الوطني للجودو تدريباته منذ وصوله الى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض نزالاته في منافسات بطولة العرب لفئة المتقدمين. وقال المنسق الإعلامي لاتحاد اللعبة علي البهادلي إن فعاليات البطولة بدأت بإقامة الفحوصات وأوزان اللاعبين تحضيرا للنزالات التي ستستمر لغاية الخامس من الشهر الحالي مبيناً، أن العراق سيشارك باكثر من وزن.

وأضاف البهادلي، أن الجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس لونيفي سيعى من خلال اعداد وتجهيز اللاعبين إلى تحقيق نتائج طيبة في البطولة وتأكيد الخط البياني التصاعدي لنتائج الفريق في الفترة الأخيرة والتي يشار لها بالبنان.

وتابع البهادلي بعد هذه البطولة يشارك منتخبنا مباشرة بثلاث بطولات الجائزة الدولية الكبرى كراند سلام في الجزائر وتونس وتركيا مشيراً إلى، أن هذه البطولات مؤهلة للمشاركة في الاولمبياد المقبلة.