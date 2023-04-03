حكم عراقي في كأس العالم بكرة السلّة

منتخب التجذيف يعسكر في إسبانيا إستعداداً لبطولة العالم

بغداد – الزمان

اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة أن الصافرة العراقية ستتواجد في كأس العالم لكرة السلة المقبل 2023 المقررة في ثلاث دول هي اليابان والفلبين وإندونيسيا.

وقال عضو الاتحاد العراقي خالد نجم في تصريح صحفي ان الاتحاد الدولي اختيار الحكم العراقي المونديالي احمد علي الشويلي حكما لمباريات كأس العالم المقبل.وأضاف نجم ان حكمنا الدولي كلف ايضاً من الاتحاد الدولي لقيادة مباريات كأس العالم للشباب تحت 19 سنة المقررة في هنغاريا شهر حزيران المقبل من هذا العام.

وبين ان الاتحاد الدولي لكرة السلة اعتمد كثيرا على الشويلي في المهمات الصعبة والمنافسات المهمة دوليا أهمها قيادته لمباريات اولمبياد طوكيو وأيضا قيادة المباريات التحضيرية للمنتخب الأمريكي أيضا قيادته لكأس القارات.

بطولة العالم

يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023 ستكون النسخة الـ19 من بطولة كأس العالم لكرة السلة للرجال، وسيشارك فيها 32 منتخبا، وتعد البطولة هي أولى تقام في في أكثر من دولة وهم الفليبين، وإندونيسيا واليابان، ومن المقرر إقامة البطولة في 25 آب ولغاية 10 أيلول 2023.

ومن جهة اخرى أعلن الاتحاد العراقي للتجذيف، عن مشاركة المنتخب الوطني، في بطولة العالم للتجذبف، التي من المقرر إقامتها في كرواتيا خلال شهر آيار المقبل.

وقال رئيس الاتحاد، عبد السلام خلف إن الاتحاد اتفق مع نظيره الإسباني على إقامة معسكر تدريبي لثلاثة لاعبين مصنفين في المنتخب العراقي وهم محمد رياض وعز الدين عبد السلام وبكر شهاب.وأضاف خلف، أن “المعسكر سيستمر لغاية انطلاق البطولة المقرر إقامتها في كرواتيا في الخامس من شهر آيار المقبل، بمشاركة واسعة لمنتخبات العالم للعبة”.وأوضح أن المنتخب سيتوجه إلى إسبانيا في الرابع من الشهر الحالي، للبدء في معسكره الذي يستمر قرابة الشهر”، لافتاً إلى أن “البيئة هناك صالحة لإعداد المنتخب كما أن الأجواء متشابهة بين إسبانيا وكرواتيا.وتأهل اللاعب محمد رياض في فعالية الفردي خفيف الوزن للنهائيات.وكان الاتحاد العراقي للتجذيف، قد أقام بطولة العراق في بغداد، تأهل من خلالها اللاعبان عز الدين عبد السلام ومحمد رياض في فعالية الزوجي خفيف الوزن للنهائيات.