منتخب ألعاب القوى يعسكر في البصرة إستعداداً لغرب آسيا

بغداد- الزمان

أعلن الاتحاد العراقي لالعاب القوى، عن دخول المنتخب الوطني للعبة في معسكر تدريبي بمحافظة البصرة استعدادا لبطولة غرب آسيا المقبلة المقررة في العاصمة القطرية الدوحة .وقال المدير التنفيذي للاتحاد زيدون جواد في تصريح صحفي إن منتخبنا الوطني لألعاب القوى بفئتيه الرجال والنساء بدأ استعداداته في البصرة تحضيراً لبطولة غرب آسيا التي ستقام في الدوحة، مبينا أنه تم اختيار اللاعبين في ضوء نتائجهم التي حققوها في البطولة المحلية التي نظمها اتحاد اللعبة بمشاركة واسعة لاندية العراق .واشار الى ان المعسكر التدريبي في البصرة يستمر لغاية اقتراب البطولة والمقررة إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة للمدة من 26 -29 من هذا الشهر .