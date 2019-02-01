منتخب‭ ‬قطر‭ ‬بطلاً‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2019

بيروت - الزمان
توج المنتخب القطري بلقب بطولة كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي أقيمت في دولة الإمارات العربية.
و أحرز الهدف الأول للمنتخب القطري اللاعب المعز علي في الدقيقة الـ 12 من المباراة وعزز عبد العزيز حاتم تقدم قطر بهدف ثان في الدقيقة الـ 27.
وأحيا اللاعب الياباني تاكومي مينامينو آمال اليابانيين في التعادل بعد نجاحه في هز شباك القطريين في الدقيقة الـ 70 من المباراة.
غير أن ضربة جزاء منحها حكم المباراة للفريق القطري بعد أن مست الكرة يد لاعب ياباني في منطقة الجزاء، أعطت لقطر الهدف الحاسم الذي أنهى آمال اليابانيين في الدقيقة 83 من المباراة، إثر نجاح اللاعب أكرم عفيف في إيداع الكرة بضربة جزاء في المرمى الياباني.