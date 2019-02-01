منتخب‭ ‬قطر‭ ‬بطلاً‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2019

بيروت‭ ‬‭- ‬الزمان

توج‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الياباني‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭. ‬

و‭ ‬أحرز‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬للمنتخب‭ ‬القطري‭ ‬اللاعب‭ ‬المعز‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الـ‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬وعزز‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬حاتم‭ ‬تقدم‭ ‬قطر‭ ‬بهدف‭ ‬ثان‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الـ‭ ‬27‭. ‬

وأحيا‭ ‬اللاعب‭ ‬الياباني‭ ‬تاكومي‭ ‬مينامينو‭ ‬آمال‭ ‬اليابانيين‭ ‬في‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬هز‭ ‬شباك‭ ‬القطريين‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الـ‭ ‬70‭ ‬من‭ ‬المباراة‭. ‬

غير‭ ‬أن‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬منحها‭ ‬حكم‭ ‬المباراة‭ ‬للفريق‭ ‬القطري‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬مست‭ ‬الكرة‭ ‬يد‭ ‬لاعب‭ ‬ياباني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬أعطت‭ ‬لقطر‭ ‬الهدف‭ ‬الحاسم‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬آمال‭ ‬اليابانيين‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬83‭ ‬من‭ ‬المباراة،‭ ‬إثر‭ ‬نجاح‭ ‬اللاعب‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف‭ ‬في‭ ‬إيداع‭ ‬الكرة‭ ‬بضربة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ ‬الياباني‭.‬