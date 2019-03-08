منتخب‭ ‬السيدات‭ ‬يقاضي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬بسبب‭ ‬التمييز‭ ‬في‭ ‬الأجور

لوس‭ ‬انجليس-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬تقدمت‭ ‬لاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الأميركي‭ ‬للسيدات‭ ‬بشكوى‭ ‬الجمعة‭ ‬ضد‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬التمييز‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأجور‭ ‬وظروف‭ ‬العمل‭ ‬مقارنة‭ ‬بلاعبي‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نتائجهن‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬نظرائهن‭ ‬الذكور‭. ‬والشكوى‭ ‬التي‭ ‬قُدمت‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬محاكم‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬المرأة،‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬بين‭ ‬لاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الأميركي‭ ‬والاتحاد‭ ‬المحلي‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬قدمت‭ ‬خمس‭ ‬لاعبات،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهن‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لعامي‭ ‬2015‭ ‬و2016‭ ‬كارلي‭ ‬لويد،‭ ‬شكوى‭ ‬الى‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬حكومية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إنفاذ‭ ‬قانون‭ ‬العمل،‭ ‬للتنديد‭ ‬بالفرق‭ ‬في‭ ‬المعاملة‭ ‬مع‭ ‬زملائهن‭ ‬الذكور‭.‬

وفي‭ ‬الشكوى‭ ‬الجماعية‭ ‬المذيلة‭ ‬بـ28‭ ‬توقيعا،‭ ‬رأت‭ ‬اللاعبات‭ ‬أن‭ ‬«الاتحاد‭ ‬الأميركي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فشل‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭… ‬ورفض‭ ‬بعناد‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للسيدات‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬المساواة‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للرجال»‭.‬

وذكرت‭ ‬اللاعبات‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأميركي‭ ‬للعبة‭ ‬«وصل‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬القول‭ ‬بأن‭ ‬+واقع‭ ‬السوق‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬لا‭ ‬تستحق‭ ‬تقاضي‭ ‬رواتب‭ ‬بقدر‭ ‬الرجال‭ ‬+‭ ‬(‭…‬)‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬نجح‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬مدخولا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الأرباح،‭ ‬لعب‭ ‬وفاز‭ ‬بعدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المباريات،‭ ‬فاز‭ ‬بعدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬و/أو‭ ‬استقطب‭ ‬عددا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬على‭ ‬شاشات‭ ‬التلفزة»‭.‬

وفي‭ ‬2014،‭ ‬منح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأميركي‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬مكافآت‭ ‬مالية‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬5,3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬(4,7‭ ‬مليون‭ ‬يورو)‭ ‬نتيجة‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬لمونديال‭ ‬البرازيل‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬التالي،‭ ‬كوفىء‭ ‬منتخب‭ ‬السيدات‭ ‬بمبلغ‭ ‬1,7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬فقط‭ ‬(1,5‭ ‬مليون‭ ‬يورو)‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بلقبه‭ ‬العالمي‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬كندا‭.‬

والتمييز‭ ‬في‭ ‬المعاملة‭ ‬لا‭ ‬ينحصر‭ ‬بالمكافآت‭ ‬والأجور‭ ‬بل‭ ‬يطال‭ ‬ايضا‭ ‬ظروف‭ ‬العمل،‭ ‬فبين‭ ‬عامي‭ ‬2014‭ ‬و2017،‭ ‬لعب‭ ‬منتخب‭ ‬السيدات‭ ‬21%‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬البيتية‭ ‬على‭ ‬العشب‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬مقابل‭ ‬2%‭ ‬فقط‭ ‬لمنتخب‭ ‬الرجال‭.‬

ورأت‭ ‬اللاعبات‭ ‬أن‭ ‬«اللعب‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬أدنى،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العشب‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬إصابات‭ ‬خطيرة‭ ‬قد‭ ‬أن‭ ‬تهدد‭ ‬المسيرة‭ ‬الكروية»‭.‬

والمنتخب‭ ‬الأميركي‭ ‬يشكل‭ ‬مرجعا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية،‭ ‬فهو‭ ‬يتصدر‭ ‬حاليا‭ ‬تصنيف‭ ‬الفيفا‭ ‬لمنتخبات‭ ‬السيدات،‭ ‬وتوج‭ ‬بالذهبية‭ ‬الأولمبية‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬وأحرز‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬أعوام‭ ‬1991‭ ‬و1999‭ ‬و2015‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬يبقى‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمونديال‭ ‬2002‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬لمنتخب‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1930‭.‬

والتمييز‭ ‬بين‭ ‬السيدات‭ ‬والرجال‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ليس‭ ‬محصورا‭ ‬بالمنتخب‭ ‬الأميركي،‭ ‬إذ‭ ‬كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬أجرتها‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬النقابة‭ ‬الدولية‭ ‬للاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المحترفين‭ ‬«فيفبرو»‭ ‬أن‭ ‬نصف‭ ‬اللاعبات‭ ‬لا‭ ‬يحصلن‭ ‬على‭ ‬رواتبهن‭ ‬من‭ ‬الأندية‭.‬

وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬اعدادها‭ ‬جامعة‭ ‬مانشستر‭ ‬وتستند‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬حوالى‭ ‬3300‭ ‬لاعبة‭ ‬يلعبن‭ ‬في‭ ‬33‭ ‬بلدا،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وألمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وإنكلترا‭ ‬والسويد،‭ ‬أن‭ ‬مئات‭ ‬اللاعبات‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬العالي‭ ‬يتخذن‭ ‬قرار‭ ‬إنهاء‭ ‬مسيرتهن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ممارسة‭ ‬مهنة‭ ‬أكثر‭ ‬قابلية‭ ‬للاستمرار‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأسيس‭ ‬عائلة‭.‬