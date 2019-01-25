منتج جزائري يحرق نفسه

الجزائر‭ -‬الزمان‭ ‬توفي‭ ‬منتج‭ ‬تلفزيوني‭ ‬جزائري،‭ ‬امس،‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬إضرامه‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬قناة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬بسبب‭ ‬مستحقات‭ ‬كان‭ ‬يطالب‭ ‬بها‭.‬

وقام‭ ‬المخرج‭ ‬يوسف‭ ‬قوسم‭ ‬بإضرام‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬دزاير‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬عدم‭ ‬تلقيه‭ ‬مستحقات‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬القناة‭ ‬الخاصة‭ ‬عن‭ ‬مسلسل‭ ‬بث‭ ‬في‭ ‬2017‭. ‬وأعربت‭ ‬القناة‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬رئيس‭ ‬نقابة‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬علي‭ ‬حداد،‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬‮«‬لتحول‭ ‬خلاف‭ ‬تجاري‭ ‬الى‭ ‬مأساة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬قوسم‭ ‬أضرم‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬نفسه‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬المدير‭ ‬الجديد‭ ‬للقناة‭ ‬‮«‬الذي‭ ‬طمأنه‭ ‬وأخبره‭ ‬بأن‭ ‬الإدارة‭ ‬ستدرس‭ ‬طلبه‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الموالي‭.‬

وعقب‭ ‬الحادثة،‭ ‬أصدر‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬مخرج‭ ‬ومنتج‭ ‬وممثل‭ ‬ومؤلف‭ ‬رسالة‭ ‬موجهة‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬السينمائيين‭ ‬أنفسهم‭ ‬وإلى‭ ‬الآخرين‮»‬‭ ‬نددوا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بـ‮»‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬يواجهونها‭ ‬أثناء‭ ‬الإنتاج،‭ ‬