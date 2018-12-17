منتجو‭ ‬‮«‬الزعفران‭ ‬الحر‮»‬‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬يريدون‭ ‬حمايته‭ ‬من‭ ‬التزييف

تالوين‭ ‬(المغرب)‭ ‬–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬يفاخر‭ ‬ابراهيم‭ ‬بأن‭ ‬زعفران‭ ‬تالوين‭ ‬«هو‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بحسب‭ ‬الخبراء»،‭ ‬لكنه‭ ‬يأسف‭ ‬لانتشار‭ ‬أنواع‭ ‬«مغشوشة»‭ ‬تنتحل‭ ‬التسمية‭ ‬العائدة‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوب‭ ‬المغرب‭ ‬والملقبة‭ ‬عاصمة‭ ‬الزعفران‭ ‬«الحر»‭. ‬يوصف‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التوابل‭ ‬بـ»الذهب‭ ‬الأحمر»‭ ‬بسبب‭ ‬غلاء‭ ‬سعره‭ ‬نظرا‭ ‬لندرته‭ ‬واستعمالاته‭ ‬المتعددة‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬عرضة‭ ‬للتزييف‭. ‬ولحماية‭ ‬«سمعة»‭ ‬الزعفران‭ ‬المحلي‭ ‬أحدثت‭ ‬علامة‭ ‬تسمية‭ ‬محمية‭ ‬المنشأ‭ ‬تحتكر‭ ‬منحها‭ ‬«دار‭ ‬الزعفران»،‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬مطابقة‭ ‬المنتوج‭ ‬لمعايير‭ ‬الجودة‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬زعفران‭ ‬تالوين‭. ‬

تبدأ‭ ‬العاملات‭ ‬الزراعيات‭ ‬قطف‭ ‬الأزهار‭ ‬البنفسجية‭ ‬وترتيبها‭ ‬بعناية‭ ‬في‭ ‬سلال‭ ‬قصب‭ ‬مع‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬للفجر،‭ ‬ثم‭ ‬تستخرج‭ ‬الخصلات‭ ‬الحمراء‭ ‬لتصف‭ ‬فوق‭ ‬طاولة‭ ‬في‭ ‬بهو‭ ‬بيت‭ ‬لحسن‭ ‬(51‭ ‬سنة)‭ ‬الملاصق‭ ‬لحقل‭ ‬زعفران،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬أن‭ ‬تجف‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تسلك‭ ‬طريقها‭ ‬نحو‭ ‬التسويق‭. ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الطاولة‭ ‬تجلس‭ ‬سائحتان‭ ‬آتيتان‭ ‬من‭ ‬بلجيكا‭ ‬بعدما‭ ‬شاركتا‭ ‬العاملات‭ ‬الزراعيات‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الجني‭. ‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬تشتري‭ ‬سارة‭ ‬الغرام‭ ‬الواحد‭ ‬من‭ ‬الزعفران‭ ‬بـ5‭ ‬يورو‭ ‬«غير‭ ‬أنني‭ ‬لست‭ ‬متأكدة‭ ‬بالضرورة‭ ‬مما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬أصيلا‭ ‬فعلا‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬هنا‭ ‬نحن‭ ‬واثقون‭ ‬بأنه‭ ‬زعفران‭ ‬أصيل»‭. ‬وتضيف‭ ‬والدتها‭ ‬أودي‭ ‬(75‭ ‬سنة)‭ ‬التي‭ ‬تعودت‭ ‬استعمال‭ ‬الزعفران‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬طبق‭ ‬محلي‭ ‬بالأرز‭ ‬والحليب‭ ‬«هذه‭ ‬تجربة‭ ‬خاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬الي،‭ ‬كنت‭ ‬أعرف‭ ‬فقط‭ ‬الزعفران‭ ‬المغلف‭ ‬في‭ ‬العلب‭ ‬ولم‭ ‬يسبق‭ ‬أن‭ ‬رأيت‭ ‬الحقول‭ ‬والأزهار»‭. ‬يتركز‭ ‬إنتاج‭ ‬الزعفران‭ ‬المغربي‭ ‬بنسبة‭ ‬90‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬تالوين‭ ‬وجارتها‭ ‬تازناخت،‭ ‬حيث‭ ‬تتوافر‭ ‬ظروف‭ ‬مناخية‭ ‬خاصة‭ ‬تجمع‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بين‭ ‬حرارة‭ ‬الصيف‭ ‬وبرودة‭ ‬الشتاء‭ ‬ورطوبته،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ارتفاعها‭ ‬حوالى‭ ‬1500‭ ‬متر‭ ‬عن‭ ‬سطح‭ ‬البحر‭. ‬يزيح‭ ‬إبراهيم‭ ‬(52‭ ‬سنة)‭ ‬برفق‭ ‬أوراق‭ ‬نبتة‭ ‬قطفها‭ ‬من‭ ‬حقله‭ ‬لتبرز‭ ‬خصلات‭ ‬الزعفران‭ ‬الأحمر‭ ‬ويشرح‭ ‬بحماسة‭ ‬استعمالاتها‭ ‬المتعددة‭ ‬«في‭ ‬الطبخ‭ ‬ولعلاج‭ ‬البرد‭ ‬والأوجاع‭ ‬مخلوطة‭ ‬بالشاي‭ ‬أو‭ ‬الحليب‭ ‬وحتى‭ ‬لصنع‭ ‬مواد‭ ‬التجميل»‭. ‬

في‭ ‬طريقها‭ ‬نحو‭ ‬رفوف‭ ‬المتاجر‭ ‬داخل‭ ‬المغرب‭ ‬أو‭ ‬خارجه،‭ ‬تخضع‭ ‬خصلات‭ ‬الزعفران‭ ‬لاختبارات‭ ‬تقنية‭ ‬في‭ ‬مختبر‭ ‬بمقر‭ ‬«دار‭ ‬الزعفران»،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬ذات‭ ‬نفع‭ ‬اقتصادي‭ ‬تضم‭ ‬25‭ ‬تعاونية‭ ‬يقع‭ ‬مقرها‭ ‬وسط‭ ‬الشارع‭ ‬الرئيسي‭ ‬لبلدة‭ ‬تالوين‭. ‬

ويسعى‭ ‬المزارعون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬التعاونيات‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬هامش‭ ‬ربح‭ ‬أكبر،‭ ‬بعدما‭ ‬كانوا‭ ‬مضطرين‭ ‬لبيع‭ ‬محصولهم‭ ‬بأسعار‭ ‬منخفضة‭ ‬يفرضها‭ ‬سماسرة‭ ‬يتحكمون‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭. ‬

تهيمن‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬الدولية‭ ‬باعتبارها‭ ‬أول‭ ‬منتج‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ويحل‭ ‬المغرب‭ ‬رابعا‭ ‬بعد‭ ‬الهند‭ ‬واليونان‭ ‬بحسب‭ ‬معطيات‭ ‬نشرها‭ ‬معهد‭ ‬الوطني‭ ‬الفرنسي‭ ‬لمنتجات‭ ‬الزراعة‭ ‬والبحر‭ ‬(فرانس‭ ‬أكري‭ ‬مير)‭.‬

وتشمل‭ ‬الاختبارات‭ ‬التي‭ ‬يخضع‭ ‬لها‭ ‬زعفران‭ ‬تالوين‭ ‬«قياس‭ ‬نسبة‭ ‬الرطوبة‭ ‬ومدى‭ ‬تركز‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الذوق‭ ‬واللون‭ ‬والرائحة»‭ ‬كما‭ ‬يوضح‭ ‬مدير‭ ‬«دار‭ ‬الزعفران»‭ ‬إسماعيل‭ ‬بوخريص،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحصول‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يستجيب‭ ‬للمعايير‭ ‬المحددة‭ ‬لا‭ ‬يمنح‭ ‬شهادة‭ ‬التسمية‭ ‬المحمية‭ ‬المنشأ‭.‬

ويقارب‭ ‬ثمن‭ ‬الزعفران‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الجودة‭ ‬هذه‭ ‬3‭ ‬يورو‭ ‬للغرام‭ ‬الواحد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬«قد‭ ‬يصل‭ ‬ثمن‭ ‬الزعفران‭ ‬المغشوش‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬يورو‭ ‬واحد‭ ‬للغرام‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأسواق‭ ‬الشهيرة‭ ‬بالمغرب‭ ‬مثل‭ ‬درب‭ ‬عمر‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء»‭ ‬بحسب‭ ‬بوخريص‭. ‬ويستخرج‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬غراما‭ ‬من‭ ‬خصلات‭ ‬الزعفران‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬كيلوغرام‭ ‬من‭ ‬الأزهار‭.‬

تراوح‭ ‬عمليات‭ ‬التزييف‭ ‬بين‭ ‬خلط‭ ‬خصلات‭ ‬زعفران‭ ‬أصلية‭ ‬بخصلات‭ ‬مشتقة‭ ‬من‭ ‬نباتات‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬الذرة‭ ‬وخلطه‭ ‬بخصلات‭ ‬زعفران‭ ‬أقل‭ ‬جودة،‭ ‬بحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬المتوافرة‭ ‬لدى‭ ‬المهنيين‭. ‬

ويؤكد‭ ‬مكتب‭ ‬السلامة‭ ‬الصحية‭ ‬للمنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬بالمغرب‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬مراقبة‭ ‬لزعفران‭ ‬«غير‭ ‬معلب»‭ ‬ولا‭ ‬يحوي‭ ‬أي‭ ‬علامات‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬منشئه،‭ ‬أظهرت‭ ‬«حالات‭ ‬غير‭ ‬مطابقة‭ ‬للمعايير‭ ‬المحددة‭ ‬للون‭ ‬والذوق،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬ملونات‭ ‬صناعية‭ ‬ومواد‭ ‬غير‭ ‬طبيعية»‭.‬

يحمل‭ ‬لحسن‭ ‬المزارع‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬سارة‭ ‬ووالدتها‭ ‬لجني‭ ‬الزعفران‭ ‬في‭ ‬حقله‭ ‬مسؤولية‭ ‬الغش‭ ‬«في‭ ‬غالب‭ ‬الأحيان‭ ‬للسماسرة‭ ‬الذين‭ ‬يشترونه‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬المزارعين‭ ‬ويخلطونه‭ ‬بمواد‭ ‬أخرى‭ ‬ليباع‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬زعفران‭ ‬تالوين‭ ‬الحر»،‭ ‬مطالبا‭ ‬«بأن‭ ‬تفرض‭ ‬عليهم‭ ‬غرامات‭ ‬باهظة»‭.‬

وفي‭ ‬غياب‭ ‬معطيات‭ ‬رسمية‭ ‬حول‭ ‬مدى‭ ‬انتشار‭ ‬الزعفران‭ ‬المزيف‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬الأجنبية،‭ ‬يقول‭ ‬بوخريص‭ ‬إن‭ ‬الزعفران‭ ‬الذي‭ ‬يقتنيه‭ ‬سماسرة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬المنتجين‭ ‬هو‭ ‬المعرض‭ ‬أكثر‭ ‬للتزييف‭. ‬

ويوضح‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬مراقبة‭ ‬جودة‭ ‬الزعفران‭ ‬الذي‭ ‬يباع‭ ‬عبر‭ ‬التعاونيات‭ ‬والتجمعات‭ ‬المرخص‭ ‬لها،‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬بالجهد‭ ‬اللازم‭ ‬لمراقبة‭ ‬ذلك‭ ‬الذي‭ ‬يسوق‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬وسطاء‭ ‬وسماسرة‭.‬

ويأسف‭ ‬لكون‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المزارعين‭ ‬لم‭ ‬يستوعبوا‭ ‬بعد‭ ‬أهمية‭ ‬الانتظام‭ ‬في‭ ‬تعاونيات‭ ‬حيث‭ ‬ترتفع‭ ‬مخاطر‭ ‬التزييف‭ ‬عند‭ ‬المرور‭ ‬عبر‭ ‬الوسطاء‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬ينبه‭ ‬لحسن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬صغار‭ ‬المزارعين‭ ‬يضطرون‭ ‬للجوء‭ ‬إلى‭ ‬الوسطاء‭ ‬لأن‭ ‬نظام‭ ‬التعاونيات‭ ‬يجعلهم‭ ‬ينتظرون‭ ‬أشهرا‭ ‬قبل‭ ‬تلقي‭ ‬حصصهم‭ ‬من‭ ‬مداخيل‭ ‬البيع‭. ‬

ويشير‭ ‬مكتب‭ ‬السلامة‭ ‬الصحية‭ ‬إلى‭ ‬«ترشيد‭ ‬التجار‭ ‬أثناء‭ ‬عمليات‭ ‬المراقبة‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يسوقوا‭ ‬سوى‭ ‬المنتجات‭ ‬المعلبة‭ ‬الحاملة‭ ‬لعلامة‭ ‬منتجين‭ ‬مرخص‭ ‬لهم»،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬«منح‭ ‬شهادات‭ ‬تؤكد‭ ‬السلامة‭ ‬الصحية‭ ‬للزعفران‭ ‬المعد‭ ‬للتصدير‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬البلد‭ ‬المستورد‭ ‬يشترط‭ ‬ذلك»‭.‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬تضفي‭ ‬هذه‭ ‬التوابل‭ ‬نكهة‭ ‬مميزة‭ ‬على‭ ‬أطباق‭ ‬«طاجين»‭ ‬بلحم‭ ‬الدجاج‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬نحو‭ ‬1500‭ ‬من‭ ‬أسرها‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الزراعة‭. ‬لكن‭ ‬كثيرين‭ ‬يفضلون‭ ‬بيع‭ ‬الذهب‭ ‬الأحمر‭ ‬«كي‭ ‬يقتنوا‭ ‬بثمنه‭ ‬ما‭ ‬يلبي‭ ‬حاجاتهم‭ ‬الأساسية»،‭ ‬كما‭ ‬يوضح‭ ‬إدريس‭ ‬(24‭ ‬سنة)‭ ‬الذي‭ ‬ينشط‭ ‬جمعية‭ ‬للشباب‭ ‬بالمنطقة‭.‬

وفضلا‭ ‬عن‭ ‬أضراره‭ ‬المادية‭ ‬يرى‭ ‬إدريس‭ ‬أن‭ ‬تزييف‭ ‬زعفران‭ ‬تالوين‭ ‬«يمس‭ ‬بصورتنا‭ ‬وسمعة‭ ‬هذه‭ ‬الزراعة‭ ‬التي‭ ‬نفخر‭ ‬بها‭ ‬وورثناها‭ ‬أبا‭ ‬عن‭ ‬جد»‭.‬

وبحسب‭ ‬أرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الفلاحة‭ ‬المغربية‭ ‬فاق‭ ‬إجمالي‭ ‬الإنتاج‭ ‬6,8‭ ‬اطنان‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬بينما‭ ‬تجاوزت‭ ‬المساحة‭ ‬المزروعة‭ ‬1800‭ ‬هكتار‭. ‬ويمثل‭ ‬قطاع‭ ‬الفلاحة‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬14‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬اجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬الداخلي‭ ‬بالمغرب‭ ‬وبين‭ ‬15‭ ‬و21‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬صادراته‭.‬