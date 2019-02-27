منة‭ ‬شلبي:‬‭ ‬والدتي‭ ‬كانت‭ ‬راقصة‭ ‬والفضل‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬تربيتي

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

تحدثت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬منة‭ ‬شلبي،‭ ‬عن‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬حياتها‭ ‬الفنية‭ ‬والمشاكل‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بها‭ ‬بسبب‭ ‬عمل‭ ‬والدتها‭ ‬الفنانة‭ ‬زيزي‭ ‬مصطفى‭ ‬كراقصة‭ ‬شرقية‭.‬

منة‭ ‬شلبي،‭ ‬قالت‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬«رأي‭ ‬عام»،‭ ‬مع‭ ‬الإعلامي‭ ‬عمرو‭ ‬عبدالحميد،‭ ‬والمذاع‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬«ten»:‭ ‬«تعرضت‭ ‬للتنمر‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مسيرتي‭ ‬الفنية‭ ‬بسبب‭ ‬عمل‭ ‬والدتي‭ ‬كراقصة‭ ‬شرقية،‭ ‬ولكني‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬وقد‭ ‬كنت‭ ‬سمينة،‭ ‬ولكني‭ ‬واجهت‭ ‬الأمر‭ ‬بقوة،‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬كويس‭ ‬في‭ ‬شخصيتي‭ ‬يرجع‭ ‬الفضل‭ ‬فيه‭ ‬لتربية‭ ‬أمي»‭. ‬وأضافت:‭ ‬«بدايتي‭ ‬الفنية‭ ‬كانت‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬الكبير‭ ‬الراحل‭ ‬محمود‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬ولعب‭ ‬الحظ‭ ‬والصدفة‭ ‬دورًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬ذلك»‭.‬

وتابعت:«الفنانة‭ ‬ليلى‭ ‬علوي‭ ‬صاحبة‭ ‬واجب‭ ‬معي،‭ ‬وكانت‭ ‬تساعدني‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬“بحب‭ ‬السينما”،‭ ‬و”حديث‭ ‬الصباح‭ ‬والمساء”،‭ ‬وهي‭ ‬فنانة‭ ‬راقية‭ ‬وتتميز‭ ‬بالود‭ ‬والحب‭ ‬للآخر،‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬واحدة‭ ‬باركت‭ ‬لي‭ ‬بعد‭ ‬تكريمي‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬دبي‭ ‬عن‭ ‬دوري‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬“نوارة”»‭. ‬وتحدثت‭ ‬منة‭ ‬عن‭ ‬الوساطة‭ ‬والمحسوبية‭ ‬في‭ ‬حياتها‭ ‬قائلة:‭ ‬«مسيرتي‭ ‬الفنية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الواسطة،‭ ‬ولكن‭ ‬الاجتهاد‭ ‬والنصيب‭ ‬والحظ‭ ‬لهم‭ ‬الدور‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬أدواري‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬الأفلام‭ ‬والمسلسلات»‭.‬

الفنانة‭ ‬منة‭ ‬شلبي،‭ ‬هي‭ ‬ابنة‭ ‬الراقصة‭ ‬المعتزلة‭ ‬زيزي‭ ‬مصطفى،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬في‭ ‬لقائها‭ ‬ببرنامج‭ ‬«بالألوان‭ ‬الطبيعية»،‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الإعلامية‭ ‬نادية‭ ‬حسني،‭ ‬ويذاع‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬«دريم»،‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬اعتزالها‭ ‬الفن‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬عز‭ ‬مجدها‭ ‬وشهرتها‭ ‬هو‭ ‬دموع‭ ‬ابنتها‭ ‬الوحيدة‭ ‬منة‭ ‬شلبي‭ ‬عندما‭ ‬قيل‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬«يا‭ ‬بنت‭ ‬الرقاصة»‭.‬

وأوضحت‭ ‬زيزي‭ ‬مصطفى‭ ‬أنها‭ ‬ارتدت‭ ‬الحجاب‭ ‬بعد‭ ‬اعتزالها‭ ‬الفن،‭ ‬وأنها‭ ‬تخلت‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬علاقتها‭ ‬بالله‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬حجاب‭ ‬وأنها‭ ‬اعتمرت‭ ‬15‭ ‬مرة‭ ‬وأدت‭ ‬الحج‭ ‬مرتين‭.‬