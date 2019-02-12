الموارد : لا مخاوف من الإنهيار الجزئي لسداد الحويزة

منبىء يرجّح موجة أمطار جديدة تبدأ فجر غد الخميس

بغداد – الزمان

رجح منبىء جوي موجة جديدة من الامطار تبدأ فجر الخميس على المنطقة الغربية تمتد بعدها تباعا الى المناطق الاخرى .

وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (اجواء اليوم الاربعاء غائمة بشكل جزئي في عدد من المدن يصحبها تقلبات في الرياح لتبدأ موجة جديدة من الامطار فجر غد الخميس على المنطقة الغربية تمتد بعدها تباعا الى المناطق الاخرى).

واضاف ان (حركة الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في مناطق الجنوب عدا مناطق الشمال وربما تكون رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة), وبشأن درجات الحرارة , اكد عطية انها (ستستمر على حالها دون تغيير ومتوقع ارتفاع عدة درجات خلال اليومين المقبلين ولاسيما في مناطق الجنوب).

بدورها , نفت وزارة الموارد المائية الانباء التي نشرتها بعض المواقع بشأن حدوث انهيار بسداد هور الحويزة. وأكدت الوزارة في بيان امس ان (هذه الاخبار غير علمية وعارية عن الصحة).

لافتا الى ان (الانكسار الحاصل بجزء من السداد الداخلي لهور الحويزة ليس له اي تأثير), مؤكدا ان (خطط الوزارة تهدف الى اغمار المساحة الكلية لهور الحويزة وليس جزءا منه), وتابع ان (فريقا من المختصين والمسؤولين من الوزارة متواجدين حاليا بهور الحويزة لاجراء استطلاع ميداني دقيق لمساحات الهور كافة).

كارثة طبيعية

وكان النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي قد حذر من كارثة طبيعة قد تحل بالمحافظة نتيجة انهيار سداد الهور في ميسان. وقال المحمداوي في بيان امس ان (المعلومات تشير الى وصول كميات كبيرة من المياه من جانب ميسان الى لسان عجيردة في هور الحويزة الفاصلة بين البصرة وميسان والتي تسببت بانهيار اجزاء من السدة وهذا ينبأ بكارثة نتيجة وصول المياه الى البصرة دون السيطرة عليها او الافادة منها بالشكل المناسب), مشيرا الى ان (ضغط المياه بعد امتلاء الهور من جهة ميسان ادى الى تكسرات في سدة الدسيم الفاصل بين المحافظتين).

مستويات عالية

مؤكدا ان (وصول هذه المياه الى البصرة وهي تحمل مستويات عالية من الملوحة ستؤدي إلى تدهور نوعية المياه في شط العرب فضلا عن اتلاف اكثر من 25 الاف دونم مزروعة بمحصول الحنطة في حوض الخابطة المحاذي الى حوض الصافية مما يسبب كارثة اقتصادية وتضرر الفلاحين), وطالب المحمداوي حكومة البصرة المحلية الى (الدعوة لعقد اجتماع عاجل يضم الجهات المختصة لمناقشة الموضوع وايلاءه اهمية كبرى).

الى ذلك , اجتاحت موجات الثلوج والس?ول ?? محافظة ايرانية في شمال وغرب وجنوب غرب ووسط وجنوب البلاد.وقال رئيس مؤسسة الاغاثة والانقاذ الايرانية مرتضى سليمي في تصريح امسان (محافظات يزد والمركزية ومازندران ولرستان وكهكيلويه وبوير احمد وكرمنشاه وكرمان وقزوين وفارس وسمنان وخوزستان و خراسان الشمال?ة وجهارم حال اضافة الى بخت?اري وطهران و بوشهر وايلام واصفهان اجتاحتها موجات الثلوج والسيول خلال الايام الثلاثة الاخيرة الماضية), لافتا الى ان (أكثر من 7 آلاف شخصا في 132 مدينة وقرية وطرق جبلية تلقوا مساعدات اغاثية كما تم نقل 697 مسافرا عالقين في الطرق الى الأماكن الخاصة بالطوارئ), واوضح سليمي ان ( 439 سيارة عالقة في الثلوج تم سحبها كما تم سحب مياه السيول من 83 منزلاً).