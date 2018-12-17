عطية : موجة برد نهاية الأسبوع

منبىء يدعو لتجنّب السفر إلى الجنوب خشية الأمطار الغزيرة

بغداد – الزمان

حذر منبىء جوي المواطنين من السفر لمدن الجنوب والوسط لاستمرار تساقط الامطار التي قد ينتج عنها السيول وكذلك طفح الشوارع التي تعاني نقص الخدمات . وكتب صادق عطية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك امس ان (فرص الامطار تستمر حتى فجر اليوم الثلاثاء على مدينة البصرة ومدن شرق البلاد ميسان و واسط وديالى وسليمانية اضافة الى كركوك واربيل مع غزارة متوقعة فيها)، واضاف ان (الاجواء تصحو مؤقتا خلال ساعات ماقبل الظهر او بعده بقليل ة)، مؤكدا (عدم وجود انخفاض بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين وان الانخفاض سيكون نهاية الاسبوع الجاري)، مشيرا الى (تساقط ثلوج خفيفة شمال مدن دهوك واربيل وسليمانية على المناطق المرتفعه فقط وستكون العواصف متوقعة في بعض المدن رعدية رغم ان الامطار تمتاز بالديمية)، داعا عطية الى (تجنب السفر الا للضرورة خلال فجر اليوم بالنسبه لمدن الجنوب والوسط لانه من المتوقع ان تكون هناك غزارة بالامطار مع العواصف الرعدية)، وتابع ان (السيول واردة في شمال مدينة واسط جهة الحدود وكذلك طفح الشوارع في حالة الامطار الغزيرة في المدن التي تعاني سوء الخدمات). من جهتها ، نشرت هيئة الانواء الجوية اعامة والرصد الزالزالي التابعة لوزارة النقل جدولا بالترسبات المائية لمحطات العراق خلال الساعات الماضية بالملم. ويبين الجدول ان (مدينة تكريت شهدت اعلى تساقط للامطار وبكمية17.0 ملم تلتها بيجي بواقع 11.0 ملم ومن ثم مدينة كركوك وبواقع 9.0 ملم)، مشيرة الى ان (العاصمة بغداد شهدت تساقط امطار وبنسبة 8.3 ملم). الى ذلك تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ديالى – كركوك400 كي في للضرر والخروج من الخدمة بسبب سوء الاحوال الجويةوشدة الامطار والعواصف التي تعرضت لها محافظة ديالى . وذكر بيان لوزارة الكهرباء ان (الكشف الذي اجرته فرق صيانة الخطوط التابعة لمديرية شبكة كهرباء ديالى اوضح ان هناك انقطاعا بالاسلاك بين البرجين 209 و210 في ناحية العظيم قرب قرية البو شندي ما ادى الى انفصال منظومة المنطقة الشمالية وتوقف محطات التوليد فيها وحدوث انقطاع تام للطاقة الكهربائية في محافظات كركوك ونينوى واجزاء من صلاح الدين). من جهة اخرى أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن وقوع زلزال قوي بلغت شدته 6.1 بمقياس ريختر في الشمال والشمال الغربي من مدينة بيرث الاسترالية. وقالت الهيئة في بيان امس إن (زلزالا بقوة 6.1 درجة وقع على بعد حوالي ألف كيلومتر إلى الشمال والشمال الغربي من مدينة بيرث)، مشيرا الى ان (الزلزال كان على عمق 33 كيلومترا). وكانت هيئة المسح الجيولوجي قد سجلت زلزلا بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر ضرب منطقة جايلوا في إندونيسيا. وافادت بأن (زلزالا وقع على بعد نحو 168 كيلومترا إلى الجنوب والجنوب الغربي من بلدة جايابورا).