منبىء يتوقّع أجواء باردة مصحوبة بأمطار وثلوج

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

توقع منبىء جوي تأثر العراق بمنخفض جبهوي بارد مصحوب بأمطار وثلوج خلال اليوميين المقبلين ، فيما اشارت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة الى وزارة النقل الى اجواء غائمة مصحوبة بامطار خفيفة اليوم الخميس. وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس (تتأثر دول شمال افريقيا ليبيا ومصر خلال اليومين القادمين بمنخفض جوي جبهوي مصحوبا بكتله هوائية باردة قطبية وهذا المنخفض سيتحرك للشرق ليؤثر على بلاد الشام والعراق ويجلب الامطار وبعض الثلوج). بدورها ، قالت الهيئة في بيان امس ان (طقس اليوم غائما مصحوبا بأمطار خفيفة رعدية كما يتصاعد الغبار في اماكن متفرقة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق اما حركة الرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة). وسببت عاصفة شتوية في تساقط الثلوج بكثافة على أكثر المناطق ازدحاما بالسكان في كندا مما أدى إلى إغلاق المدارس وإصابة حركة النقل بالشلل.وتتوقع هيئة البيئة بكندا تساقط ثلوج يتراوح سمكها بين 15 و25 سنتيمترا على جنوب أونتاريو مع هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة بالإضافة إلى احتمال سقوط أمطار ثلجية. وقالت الهيئة أنه (من بين المناطق التي اجتاحتها العاصفة تورنتو الكبرى وهاميلتون وهما أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في كندا حيث يبلغ عدد سكانها نحو 6.5 مليون نسمة بالإضافة إلى أوتاوا ومونتريال ومناطق أخرى). بدوره ، قال الخبير جيرالد تشينج (نوصي المواطنين بعد الخروج لأن الأوضاع خطيرة جدا). وأغلقت أكبر الإدارات التعليمية بكندا المدارس في مناطق كثيرة أخرى.وأعلنت متحدثة باسم مطار بيرسون الدولي في تورونتو إلغاء 32 في المئة من الرحلات الجوية. وتستعد ولاية كاليفورنيا الأمريكية لأشد عاصفة ممطرة هذا الشتاء إذ من المتوقع أن تتسبب العاصفة (بينابل إكسبريس) فى هطول أمطار يصل ارتفاعها إلى 20 سنتيمترا وثلوج بارتفاع 2.44 مترا مما يثير المخاوف من سيول وانهيارات طينية بحسب ما افاد به خبراء الأرصاد الجوية. واكدت هيئة الأرصاد الوطنية أن (خليج سان فرانسيسكو قد يتعرض لأمطار غزيرة ورياح عاتية وإلى الشمال الشرقي فى جبال سييرا نيفادا قد يصل ارتفاع الثلوج ما بين مترين و2.54 مترا). ورأى خبير الطقس كوري مولر (يبدو أنها ستكون أشد عاصفة ممطرة نراها هذا الشتاء). والعاصفة (بينابل إكسبريس) من بين عدة عواصف شتوية شهدتها الولايات المتحدة من سياتل مما أدى إلى تعطل حركة المواصلات وانقطاع الكهرباء عن ملايين الأمريكيين.