منبىء يتوقع أجواء شديدة الحرارة الأسبوع المقبل

بغداد – فائز جواد

توقع منبىء جوي ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية لتكون اجواء شديدة الحرارة الاسبوع المقبل. وكتب صادق عطية في صفحته بفيسبوك امس ان (تطورات حالة الطقس تشير الى استقرار الاجواء في المدن كافة وتظهر بعض السحب في مناطق متفرقة عدا شمال اربيل متوقع زخات مطر رعدية فيها)، مبينا انه (لاتوجد اي حالة جوية خلال الايام المقبلة وتستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي نشطة خلال ساعات الظهيرة)، وتابع ان (درجات الحرارة ترتفع اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وستكون الاجواء شديدة الحرارة في الوسط والجنوب). ونشرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل توقعاتها لحالة الطقس للأيام المقبلة ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى.وذكر بيان للهيئة امس ان (طقس اليوم الأربعاء سيكون في وسط وجنوب البلاد صحواً مع بعض الغيوم أما درجات الحرارة العظمى في بغداد 38 درجة مئوية وفي المنطقة الشمالية يكون الطقس غائم جزئياً والحرارة ترتفع قليلا)، وأضاف ان (طقس الخميس سيكون صحواً مع قطع من الغيوم في الوسط وغائم جزئياً وأحياناً غائماً شمالاً وفي الجنوب صحواً ولا تغير بدرجات الحرارة)، مشيرا الى ان (طقس يوم الجمعة سيكون صحواً الى غائم جزئياً في الوسط وغائم جزئياَ شمالاً مع إرتفاع للحرارة، وفي الجنوب صحواً ولا تغير في الحرارة). وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو توثق تساقط أمطار داخل الحرم المكي. وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في وقت سابق تنبيهات متقدمة لمناطق مكة المكرمة من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.وبدأت الأمطار في الهطول مع الساعات الاولى من ظهيرة امس الاول واستمرت بغزارة حتى وقت إفطار الصائمين في الحرم. فيما اكد مسؤولون إن أعاصير وصلت امس إلى ولايتي تكساس وأوكلاهوما الأمريكيتين ، حيث يواجه نحو ستة ملايين شخص خطر الأعاصير والبرد وغيرهما من الأحوال الجوية القاسية. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن خطر الأعاصير في المنطقة الذي بلغ أعلى مستوى منذ سنوات.وتمتد المنطقة الأكثر تعرضا لخطر الأعاصير على مساحة 644 كيلومترا بين ستيلووتر في أوكلاهوما وسنايدر في تكساس. وقال خبير الأرصاد الجوية بوب أورافيك إن (المنطقة قد تشهد كذلك أحوالا جوية قاسية تشمل العواصف الرعدية والسيول).