منبىء: موجة برد بدءاً من يوم غد الإثنين

بغداد ــ قصي منذر

توقع متنبئ جوي انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة ولاسيما في المناطق الشمالية والغربية بدءا من يوم غد الاثنين، مرجحا انتهاء موجة الامطار التي من المتوقع انهمارها عصر امس السبت بحلول صباح اليوم الاحد باستثناء السليمانية . وكتب المتنبئ صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (موجة باردة متوسطة الشدة تبدأ يوم الاثنين وتستمر لغاية الخميس ، وتنخفض فيها درجات الحرارة والاجواء ستكون باردة الى شديدة البرودة خلال الصباح)، مضيفا ان (تأثير الموجة الاكبر يكون في مدن شمال البلاد وغربها والبادية الغربية، وبصورة اقل على مدن الوسط والفرات الاوسط والجنوب).واشار عطية الى منشور سابق له قال فيه ان موجة من الامطار الخفيفة الى معتدلة الشدة تسقط امس السبت تشمل جميع مدن شمال البلاد اضافه الى ديالى وصلاح الدين ، وتنتهي صباح اليوم الاحد ، عدا السليمانية فتستمر فيها الامطار ربما لما بعد الظهر. من جهتها قالت هيئة الانواء الجوية التابعة لوزارة النقل في تقرير اطلعت عليه (الزمان) امس ان من المتوقع ان (يكون طقس اليوم الاحد في المنطقة الوسطى صحوا مع قطع من الغيوم ويكون غائما جزئيا في أقسامها الشرقية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الصباح يتحول بعدها الطقس الى صحو ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق) ،مضيفة ان (طقس المنطقة الشمالية يكون صحوا الى غائم جزئي ،والحرارة مقاربة لليوم السابق وفي المنطقة الجنوبية يكون الطقس صحوا مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق). وبشأن طقس يوم غد الاثنين قالت انه سيكون في المنطقة الوسطى صحوا مع بعض الغيوم والحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق وفي المنطقة الشمالية يكون صحوا مع بعض الغيوم والحرارة مقاربة لليوم السابق ) لافتة الى ان طقس المنطقة الجنوبية سيكون صحوا مع بعض الغيوم والحرارة مقاربة لليوم السابق). وبلغت درجة الحرارة الصغرى في بغداد امس تسع درجات مئوية والعظمى .(19 من جهة اخرى واصلت الجهات المعنية في محافظة ديالى لليوم الخامس على التوالي امس اعمال كري نهر ديالى بسبب صعود مناسيب المياه خوفا من غرق المناطق المحاذية للنهر . واعلن قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي عن فيضان أكثر من نصف مدارس القضاء بسبب الإهمال ، مشيرا الى ان عدم حل المشاكل أدى إلى تفاقمها .

واضاف الحيالي لــ( الزمان ) امس ان ( الاعمال البلدية ومجاري تصريف المياه في مختلف مناطق قضاء بعقوبة يجري العمل فيها بالإمكانات الذاتية ، لعدم حل المشاكل المشخصة وتخصيص المبالغ للمشاريع المقترحة ، ما أدى إلى تفاقم بعض المشاكل التي عقدت الامـــور بشكل كبير ) . وشدد الحيالي على (ضرورة حل هذه المشاكل بما متوفر من امكانيات وحفر الشقوق والمبازل وعدم ترك استمرار معاناه الناس وفيضان أكثر من نصف المدارس بسبب إهمال المديرية العامة للتربية في ديالى ) داعيا الى ( تكثيف الجهود من أجل رفع معاناة المواطنين ودفن الساحات الخاصة بالمدارس والمساهمة بسحب المياه ) ، مؤكدا ان ( هناك مناطق في احياء المفرق والمعلمين والكاطون لازالت تعاني من تراكم المياه بشكل كبير) .

من جهتها اعلنت مديرية الموارد المائية في المحافظة ، انها استنفرت جميع ملاكاتها، مشيرا الى وضع خطط استباقية لتصريف مياه السيول لتخطي الأضرار التي تخلفها. وقال مدير الموارد المائية مهند المعموري لــ (الزمان ) امس أن (جميع الكوادر الهندسية والفنية فضلا عن الآليات التابعة للمديرية في الاقضية والنواحي في حالة استنفار تحسبا لأي طارئ بسبب غزارة الأمطار التي اجتاحت البلاد في الآونة الاخيرة والتي أدت الى ارتفاع مناسيب المياه). واضاف أن ( جميع الخطط الاستباقية التي وضعتها المديرية وبالتنسيق مع مديرية الصيانة لها الدور الكبير والفعال في تصريف مياه السيول لتخطي الأضرار التي تخلفها ) .وأشار المعموري الى أن ( المديرية مستمرة في تطهير المبازل وفك الاختناقات وعمل السداد على أكتاف الوديان لاستيعاب سيول الأمطار وتصريفها بشكل منتظم) .