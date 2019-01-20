منبىء جوي: أمطار جديدة أواخر الشهر الجاري

بغداد – الزمان

رجح منبىء جوي بتساقط موجة جديدة من الأمطار في اواخر الشهر الجاري، مع انحسار موجة البرد التي خلال اليومين المقبلين.وكتب نائل العلي على صفحته في فيسبوك امس ان (غالبية مناطق البلاد تشهد اجواء مستقرة باردة خلال اليوم والأيام المقبلة، ولاتوجد أمطار في عموم محافظات البلاد)، مضيفًا ان (الانخفاض في درجات الحرارة يتركز خلال الليل حيث تتراوح في المنطقة الشمالية من 6 إلى 10 درجات مئوية، والمنطقة الوسطى من 10 إلى 13 والمنطقة الجنوبية 13 إلى 14 والمنطقة الغربية من 9 إلى 11 درجة مئوية).وبحسب العلي فإن (الأجواء الباردة تبقى سائدة خلال اليوم الاثنين وتخف تدريجيا يومي الثلاثاء أو الأربعاء لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها العامة ثم ترتفع أكثر لتكون أكثر دفئا نهاية الاسبوع وتكون أعلى من معدلاتها العامة)، مشيرًا الى ان (الأجواء ستكون غائمة جزئيا إلى غائمة كليا اليوم الاثنين مع سقوط زخات متفرقه خفيفة جدا على المناطق الغربية، فيما لاتوجد أمطار خلال الايام السبعة المقبلة). وتابع أن (هناك توقعات أولية تشير إلى عودة الأمطار من جديد بعد السادس والعشرين من الشهر الجاري وخلال نهاية الشهر الجاري).

من جهة اخرى ضربت عاصفة شتويه الشمال الشرقي للولايات المتحدة مساء السبت مسببةً إلغاء آلاف رحلات الطيران وتوقف خدمة القطارات خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يسافر خلالها الكثير من الأمريكيين.وأصدرت خدمة الطقس في المركز الأمريكي للتنبؤ بالطقس تحذيرات بشأن العاصفة الشتوية لقطاع من شرق الولايات المتحدة الذي يقطنه نحو 100 مليون شخص، وفقًا لخبير الأرصاد الجوية في المركز .وشهدت بعض المناطق في شيكاغو سقوط الثلوج ما أدى إلى تراكم الجليد لارتفاع 20 سنتيمترا؛ الأمر الذي تسبب بإلغاء 2141 رحلة جوية يوم السبت في المطارين الرئيسين بالمدينة بما يعادل ثلث الرحلات المقررة.