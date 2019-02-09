منبىء : تقلبات جوية بين أمطار ورياح تستمر أسبوعاً

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

رجح منبىء جوي استمرار التقلبات الجوية بين امطار ورياح مصحوبة بتفاوت درجات الحرارة خلال الاسبوع الجاري، نتيجة اندفاع كتلة هوائية مختلفة على البلاد. واشار صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس الى (استمرار التقلبات الجوية خلال هذا الاسبوع مابين امطار في اغلب المدن و تفاوت في سرع الرياح ودرجات الحرارة بين يوم وآخر بسبب استمرار اندفاع كتل هوائية مختلفة نحو البلاد)، مؤكدا (انعدام الرؤية الافقية في بعض المناطق بسبب تشكل الضباب ويزول تدريجيا بعد شروق الشمس بساعة او ساعتين). وتوقعت الهيئة العامة للانواء والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون الطقس غائما جزئيا مصحوب بتساقط امطار على بعض المدن. واكدت الهيئة في بيان امس ان (الطقس يتحول تدريجيا بعد ظهر اليوم الاحد الى غائم جزئي في المناطق كافة ويكون مصحوبا بتساقط امطار خفيفة ومتفرقة على بعض الاماكن اما حركة الرياح تكون متغيرة خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق). وحذر مهندسون في محافظة ديالى من إنهيار سد في المحافظة.وقال المهندسون في تصريح امس ان (سد ديالى في حالة خطر نتيجة تعرض 60 بالمئة منه للإنهيار بسبب فيضانات الأمطار والسيول القادمة من خارج الحدود). من جانبه ، اكد رئيس المقاولين العراقيين والعرب علي فاخر السنافي إستعداده للتبرع بجميع آليات شركاته الأهلية بعموم العراق لأي طارئ يصيب سد ديالى.الى ذلك ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة جزيرة مينداناو الفلبينية دون وقوع اضرار تذكر . وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن (زلزالا بقوة 6.1 درجة وقع شرق سوريجاو على جزيرة مينداناو وكان على عمق 80 كيلومترا دون وقوع اضرار تذكر). وفي استراليا ، تسببت العواصف القوية بحرمان آلاف المنازل في سيدني من الكهرباء متسببة أيضا بأزمة في حركة المرور ومحاصرة السيارات في مياه الفيضانات وإرجاء مباراة وطنية لكرة القدم.

وضربت أمطار غزيرة وصواعق أجزاء من سيدني في ساعة متأخرة الجمعة الماضية وبلغ منسوب الأمطار في بعض المناطق حوالى 60 ملمترا.وفي أحد أحياء غرب العاصمة الاسترالية وصل منسوب الأمطار إلى نحو 42 ملمترا خلال 30 دقيقة فقط.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور السيارات الغارقة في مياه الفيضانات على طرق رئيسة وكذلك اشارات ضوئية مكسرة وأشجار متساقطة.وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز إن (عمليات الانقاذ كانت لسيارات محاصرة في مياه الفيضانات). وتوقفت مباراة وطنية للنساء في كرة القدم مرتين وأرجأت 45 دقيقة نتيجة انطفاءالعديد من الأبراج الضوئية خلال المباراة .