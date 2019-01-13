منبىء : تساقط للثلوج شمالاً يوقف الحركة

بغداد – الزمان

رجح منبىء جوي تساقط كثيف للثلوج في محافظتي السليمانية ودهوك ما يتسبب بتوقف الحركة بمناطق عدة الخميس المقبل، مشيرا الى ان حالة الطقس تستمر بعدم الاستقرار اليوم الاثنين. وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (هناك فرصة لتساقط امطار رعدية في مدن شمال البلاد والانبار ووسط وجنوب الموصل)، واضاف ان (حالة الطقس تستمر بعدم الاستقرار حتى اليوم)، مرجحا (تساقط كثيف للثلوج في دهوك والسليمانية يتسبب بتوقف الحركة ببعض المناطق). الى ذلك أفادت بيانات هيئة الرصد الجوي والجيوفيزيائي الوطنية أن الأرخبيل الإندونيسي تعرض إلى 11557 هزة أرضية العام الماضي من بينها 297 هزة أرضية زادت قوتها على 5 درجات بمقياس ريختر. وقال رئيس الهيئة دويكوريتا كارناوتي إن (متوسط عدد الزلازل السنوي خلال العقد الماضي بلغ نحو 6 الاف هزة أرضية)