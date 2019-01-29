تحويل مسار الشاحنات لطريق آخر يربط بغداد بواسط

منبىء : الطقس مستقر ودرجات الحرارة تعاود الإنخفاض اليوم

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

ديالى – سلام عبد الشمري

رجح منبىء جوي استقرار حالة الطقس في اغلب مدن العراق بعد انتهاء حالة الامطار التي تسببت بسيول جارفة في بعض المحافظات. وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك ان (فرص الامطار أنتهت على عموم المدن والاجواء صافية عدا بعض مناطق من شمال البلاد يكون فيها الطقس غائما)،لافتا الى ان (درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض اليوم الاربعاء)، وتوقع عطية ان (يستمر الاستقرار في الاجواء ايام عدة عدا حالة جوية ممطرة سريعة ستؤثر على مدن الشمال يوم السبت المقبل).وتسببت موجة السيول التي شهدتها عدد من المدن بينها محافظة الانبار وواسط واربيل بقطع الطرق وعرقلة حركة السير.واظهرت مقطع فديو سيول الامطار وقد قطعت الطريق الرابط بين مدينة حديثة ومنطقة آلوس غرب المحافظة. ووجهت قائمقامية قضاء بعقوبة في محافظة ديالى تعميما عاجلا للأهالي حول ارتفاع مناسيب نهر ديالى ، فيما اعلنت ناحيتي قزانية ومندلي بان سيولا قوية لاتزال تتدفق صوب وديانهما. وقال قائمقام القضاء عبدالله الحيالي لـ(الزمان) امس ان (ارتفاع مناسيب نهر ديالى وسط بعقوبة جاء بسبب زيادة اطلاقات مائية من بحيرة حمرين باتجاه النهر وفق اوامر مباشرة من قبل وزارة الموارد المائية)، واضاف انه (وجه تعميما عاجلا للأهالي في بعقوبة والمناطق المحيطة بها بأن ارتفاع مناسيب النهر لا يشكل خطورة على حياة السكان في تلك المناطق)، مبينا ان (ارتفاعه سيبقى ثابتا لايام وفق المعلومات المتوفرة). من جانبه ، قال مدير ناحية قزانية مازن اكرم إن (وادي ترلساق اكبر الوديان في ديالى والقريب من الحدود العراقية الايرانية امتلئ بالكامل بمياه السيول القادمة من الحدود)، مشيرا الى ان (قوة السيول لاتزال تتدفق صوب وديان اخرى بالوقت الراهن وان الوضع لايزال تحت السيطرة)، وتابع ان ( (طريقا بريا اخر يربط القرى الحدودية بين ناحيتي ديالى وواسط قطع هو الاخر بسبب تدفق السيول نتيجة غزارة الامطار على الحدود). وفي مندلي أعلن عضو مجلس الناحية حيدر المندلاوي عن تدفق السيول في حوض النفط بأطراف مندلي منذ ساعات صباح امس . ونبهت قيادة عمليات بغداد سائقي الشاحنات الى سلك طريق اخر يربط بين بغداد وواسط. وقال اعلام القيادة في بيان امس انه (نظرا لارتفاع مناسيب مياه نهر ديالى بسبب الدفعات المائية القادمة من سد حمرين ولخطورة انهيار جسر السـلام الانبوبي الواقع على النهر ، نهيب بسائقي الشاحنات سلك طريق الصويرة-جبله ومن ثم التوجه الى الطريق الدولي السريع باتجاه بغداد الى اشعار اخر لحين زوال الخطر). وتواصل الاجهزة الامنية والخدمية استعداداتها مستنفرة جهودها وآلياتها تحسبا لموجات فيضانية قادمة من ايران قد تتعرض لها واسط ، حيث اعلنت توفير اماكن للنازحين من المناطق الحدودية في حال تعرض قراهم الى السيول. في غضون ذلك ، ضرب إعصار نادر العاصمة الكوبية هافانا ليخلف أربعة قتلى ونحو مئتي جريح ، فيما اقتلع أسقف البيوت وقلب العربات وحول في مساره بعض المباني إلى أنقاض. واكد عالم أرصاد في الهيئة الجوية خوسيه روبييرا ان (الإعصار شق طريقه لمسافة 11.5 كيلومتر عبر هافانا لمدة 16 دقيقة واتسع محيطه ليصل إلى كيلومتر في بعض الأوقات). وتناثرت قطع الزجاج المحطم والأنقاض في شوارع الأحياء الأكثر تضررا ولاسيما في شرق ووسط هافانا كما سقطت الأشجار وخطوط الكهرباء.