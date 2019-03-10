منبىء: إحتمال تساقط أمطار خلال اليومين المقبلين

بغداد – الزمان

رجح منبىء جوي تساقط امطار خفيفة في بعض المناطق خلال اليومين المقبلين بسبب اندفاع منخفض جوي نحو البلاد. وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (الاجواء ستكون صافية نسبيا يتخللها بعض السحب بسبب سيطرة مرتفع جوي وتبدأ السحب بالتكاثر ليل الثلاثاء ويوم الاربعاء المقبلين بسبب إندفاع منخفض جوي للمنطقة وتتحول الرياح الى جنوبي شرقي ويبدأ هطول الامطار من غرب البلاد ثم يتجه لباقي المدن). وتوقع خبراء أرصاد هبوب عواصف رعدية عاتية على مناطق من الغرب الأوسط والجنوب الأمريكي مصحوبة بأمطار ثلجية مع احتمال حدوث أعاصير. وتسببت أعنف موجة من الأعاصير تضرب البلاد منذ 2013 في مقتل 23 شخصا وإصابة العشرات ، كما ألحقت أضرارا جسيمة بمناطق سكنية صغيرة في ريف ألاباما مطلع الأسبوع الماضي.وقال خبير الأرصاد الجوية في خدمة الطقس الوطنية أليكس لاميرس إن (أجزاء من شرق اركنسو وجنوب شرق مونتانا وجنوب إيلينوي وغرب كنتاكي تواجه خطر التعرض لعواصف عاتية ومن المتوقع أيضا أن تهب عواصف رعدية منفردة على مناطق تمتد من أعالي المسيسبي وشمال شرق تكساس وحتى وادي أوهايو السفلي ووادي تنيسي)، واضاف ان (الخطر الأكبر في الوقت الراهن يقع على ممفيس).وتسببت الأعاصير التي هبت الأحد الماضي على مقاطعة لي كاونتي في ولاية ألاباما في تدمير منازل وشركات بسبب الرياح التي وصلت سرعتها إلى 274 كيلومترا في الساعة.وزار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضية المنطقة المتضررة من الأعاصير في ولاية ألاباما والتقى مع الناجين والمتطوعين والمسعفين. في غضون ذلك ، قالت سلطات الطوارئ في استراليا إن حرائق الغابات المحتدمة عبر ولاية فيكتوريا منذ أسبوع تسببت بتدمير أكثر من 30 منزلا وأحرقت نحو 70 مبنى آخر فى الوقت الذى مازالت فيه معظم الحرائق مستعرة. وقال متحدث باسم إدارة الطوارئ فى فيكتوريا إن (حرائق الغابات أحرقت أكثر من مئة ألف هكتار من الأراضي). ومن المتوقع أن يساعد تراجع درجات الحرارة العالية خلال الاسبوع الجاري رجال الإطفاء الذين مازالوا يكافحون نحو 17 حريقا فى أنحاء فيكتوريا.

وأدت أسوأ حرائق غابات فى 2009 إلى تدمير آلاف المنازل فى فيكتوريا وسقوط 173 قتيلا و414 مصابا في يوم وصفته بعض المواقع بأنه السبت الأسود.