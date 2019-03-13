منبىء : أجواء متقلّبة مصحوبة بأمطار

بغداد – الزمان

رجح منبىء جوي تساقط امطار وحدوث عواصف رعدية في بعض المناطق بدءا من اليوم الخميس. وقال المنبىء نائل العلي في بيان امس ان (البلاد تتأثر بمنخفض جوي يسبب حالة عدم استقرار تكون قوية في بعض المناطق وبالأخص الشرقية منها خلال الساعات الأولى من اليوم وتنتهي صباح غد الجمعة)، واشار الى ان (طبيعة الأمطار تكون رعدية غزيرة إلى غزيرة جداً واحيانا قوية في بعض المناطق وضعيفه في أخرى)، واضاف ان (قوة الأمطار تكون في المناطق الشمالية ثم الوسطى ثم الجنوبية وتزداد باتجاه الشرق وتشمل أغلب المناطق لكنها تضعف في الأجزاء الغربية من البلاد)، وتابع العلي ان (طبيعة الأمطار في فصل الربيع تكون متقلبة جداً أي ممكن ان تزداد قوتها أو تضعف كثيراً). من جهة اخرى ، قال خبراء أرصاد إن عواصف رعدية عاتية ضربت مناطق الغرب الأوسط والجنوب الأمريكي. وتسببت أعنف موجة من الأعاصير تضرب البلاد منذ 2013 في مقتل 23 شخصا وإصابة العشرات كما ألحقت أضرارا جسيمة بمناطق سكنية صغيرة في ريف ألاباما الأسبوع الماضي. وقال خبير الأرصاد الجوية في خدمة الطقس الوطنية أليكس لاميرس إن (أجزاء من شرق اركنسو وجنوب شرق مونتانا وجنوب إيلينوي وغرب كنتاكي واجهت خطر التعرض لعواصف عاتية). وهبت عواصف رعدية منفردة على مناطق تمتد من أعالي المسيسبي وشمال شرق تكساس وحتى وادي أوهايو السفلي ووادي تنيسي. واكد لاميرس ان (الخطر الأكبر في الوقت الحالي يبدو حول ممفيس). وتسببت الأعاصير التي هبت الأحد الماضي على مقاطعة لي كاونتي في ألاباما في تدمير منازل وشركات بسبب الرياح التي وصلت سرعتها إلى 274 كيلومترا في الساعة. وزار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضية المنطقة المتضررة من الأعاصير في ألاباما والتقى مع الناجين والمتطوعين والمسعفين.