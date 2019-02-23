منبىء : أجواء غير مستقرّة خلال الأسبوع الجاري

بغداد – الزمان

توقع منبىء جوي اجواء غير مستقرة تعيشها البلاد خلال الاسبوع الجاري بسبب الدخول في مدة انتقالية ربيعية ناتجة عن اعادة تشكيل المنظومات الجوية ورحيل بعضها . وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (مدة من التقلبات تعيشها اجواء مدن البلاد هذا الاسبوع بين سكون ونشاط الرياح السطحية وتقلبات الحرارة وهطول امطار خفيفة الى متوسطة رعدية متفرقة في اماكن عديدة) مشيرا الى ان (اهم مايميز الطقس حاليا هو مغادرة فصل الشتاء والدخول في مدة انتقالية ربيعية تمتاز بكثرة التقلبات الجوية الناتج عن اعادة تشكيل المنظومات الجوية ورحيل بعضها تماما مما ينتج عنه عدم سيادة منظومة جوية محددة والصراع يستمر بين هذه المنظومات لحين نهاية فصل الربيع).

ورجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون الطقس صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق. وقالت الهيئة في بيان امس ان (طقس اليوم الاحد صحوا في المناطق كافة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق اما حركة الرياح تكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح من 21 – 10 كيلو متر بالساعة ومدى الرؤية من 10 -8 كيلومترات). الى ذلك قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.5 درجة وقع في منطقة الحدود بين بيرو والإكوادور . واكد رئيس الإكوادور لنين مورينو إن (التقارير الأولية لا تشير إلى دمار كبير) وأضاف أن (فرق الاستجابة المحلية بدأت عملها وأن الهزات كانت محسوسة في أنحاء البلاد). ووصف أحد السكان في كوينكا التي تبعد 253 كيلومترا من مركز الهزة الزلزال بأنه قوي جدا بينما قال ساكن آخر في نفس المدينة إنه شعر بهزة قوية لمدة 30 ثانية.ويتابع علماء البيئة تداعيات الاحتباس الحراري بالقطب الجنوبي عن كثب وسط توقعات بقرب انشقاق جبل جليدي ضخم يناهز حجمه مساحة منطقة مانهاتن في نيويورك 30 مرة.

وأظهرت صور جرى التقاطها عن طريق الأقمار الصناعية أن الجبل الجليدي ينشق شيئا فشيئا عن الجرف الجليدي في القارة المتجمدة الجنوبية. وحين يصل هذا التصدع إلى 1700 كيلومتر مربع فإن هذه المساحة تعادل خمس مناطق من مدينة نيويورك كما أن انشقاق الجبل الجليدي سيغير خارطة القارة المتجمدة الجنوبية.