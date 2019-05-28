إرتفاع الحرارة إلى 49 درجة مئوية

منبئان جويان: موجة حر تضرب بغداد والمحافظات بدءاً من السبت

بغداد – فائز جواد

رجح منبئان جويان تعرض العراق الى موجة حر خلال الايام القليلة المقبلة، مؤكدان انها ستصل في بعض المحافظات الى 49 درجة مئوية.وقال المنبئى الجوي محمود عبد اللطيف في تصريح امس ان (موجة حر ستضرب البلاد يوم الجمعة المقبل وستكون ذروة هذه الموجة يوم السبت الموافق الاول من حزيران المقبل) واضاف ان (درجات الحرارة العظمى في بغداد ليوم السبت ستكون 48 درجة مئؤية وفي نينوى 45 درجة مئوية وفي البصرة 49 درجة مئوية).

تأثير موجة

وبحسب عبد اللطيف فإن (تأثير الموجة سيضعف يوم الاحد المقبل )، موضحا ان )درجات الحرارة ستنخفض يوم الاحد درجات عدة ابتداء من الأقسام الغربية للمنطقة الوسطى، مع فرصة لتصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية).من جهته كتب المنبئ الجوي صادق عطية على صفحته في فيسبوك ان(كتلة هوائية مدارية حارة تتعمق خلال الايام المقبلة وتبلغ ذروتها يومي السبت والاحد المقبلين مسببة ارتفاعا بدرجات الحرارة في عموم المدن)، مضيفا ان(مدن الجنوب ستكون الأكثر تأثراً وستسجل أعلى حرارة خلال وقت الظهيرة مابين 48-49 درجة مئوية في بعض مناطقها).

وتعرّض العراق وسوريا وفلسطين والأردن ولبنان وشمال مصر خلال الايام القليلة الماضية لموجة حارة استثنائية، تخطت درجات الحرارة خلالها معدلات المعهودة بفارق كبير وصل أحياناً إلى 15 درجة مئوية فوق المعدلات الطبيعية. وفي الولايات المتحدة الامريكية قال خبراء في الأرصاد الجوية إن موجة حارة اجتاحت جنوب شرق الولايات المتحدة في حين التقطت منطقة السهول الوسطى أنفاسها بعد موجة من الطقس السيء الذي شهدته المنطقة وأدت إلى أعاصير وأمطار غزيرة منذ الأسبوع الماضي.لكنهم قالوا إن موجة الطقس السيء التي أدت إلى حدوث أعاصير عدة وهطول أمطار غزيرة ما دفع السلطات إلى إجلاء الاهالي الذين يقطنون على ضفاف العديد من الأنهار ستعود في الأسبوع المقبل. وأدى إعصار إلى قتل شخصين في أوكلاهوما يوم السبت الماضي. ومع احتفال الأمريكيين بيوم الذكرى تكريما للجنود الأمريكيين الذين قتلوا في ساحات المعارك قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن 14 مدينة في ساوث كارولاينا وجورجيا وشمال فلوريدا شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة تجاوز درجات الحرارة العظمى التي سجلت سابقا في مثل هذا الوقت وإن هذه الموجة الحارة قد تستمر طوال الأسبوع.ومن بين هذه المدن أتلانتا التي وصلت درجة الحرارة العظمى فيها إلى 36 درجة مئوية وجاكسونفيل بولاية فلوريدا وكولومبيا وتشارلستون بولاية ساوث كارولاينا ووصلت درجة الحرارة العظمى فيها إلى نحو 38 درجة مئوية.وقال بريان هيرلي خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤات الجوية في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في كوليدج بارك بولاية ماريلاند إن فرص حدوث عواصف رعدية عنيفة في أوكلاهوما تراجعت. وما زالت مدينة إل رينو بولاية أوكلاهوما تتخلص من آثار الإعصار الذي قتل شخصين وأصاب 29 آخرين السبت الماضي.

تقارير إعلامية

الى ذلك قال مسؤولون وتقارير إعلامية إن إعصارا ضرب مدينة ديتون بولاية أوهايو الأمريكية.وذكرت وسائل الإعلام أن إعصارين آخرين على الأقل لامسا اليابسة بالقرب من المدينة منهما واحد قرب قاعدة رايت- باترسون الجوية شرقي ديتون.وتأتي أحدث عاصفة بعد أن أسفرت موجة من الأعاصير والفيضانات عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في أوكلاهوما في مطلع الأسبوع.وقال الموظف المسؤول عن الرد على الاتصالات الهاتفية في مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة مونتغومري )نحن في وسطها تماما الآن. إنها حالة من الفوضى). وقال مسؤول آخر من إدارة الطوارئ إنهم كانوا يعملون مع الصليب الأحمر الأمريكي لإقامة أربعة مراكز إيواء في الأقل في المنطقة للنازحين. وذكرت وسائل إعلام أن عمال الإنقاذ يتنقلون من منزل لمنزل في أجزاء من ديتون. ونشر مستخدمو تويتر صورا لأنقاض تتطاير في الهواء ومنازل متنقلة مدمرة وسيارات محطمة.وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام كاسحات ثلوج من إدارة النقل في أوهايو تزيل الأنقاض عن طريق يربط بين ولايات عدة. وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 75 ألف منزل وشركة في وقت مبكر من صباح امس وفقا لموقع باور أوتدج لمراقبة التيار الكهربائي.وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إنها تلقت بلاغات عن أعاصير عدة في منطقة ديتون بين الساعة 11 من مساء الاثنين حتى الواحدة من صباح امس الثلاثاء.وقالت هيئة الأرصاد إن مناطق من أركانساس وأوكلاهوما غمرتها المياه تستعد للمزيد من الأمطار التي سترفع مستوى المياه أكثر في نهر أركانساس. وقامت ولايات أركانساس وأوكلاهوما وميزوري بالدفع بوحدات من الحرس الوطني للتصدي لتداعيات العواصف.وفي ميزوري أسفرت الأعاصير والعواصف الشديدة عن مقتل ثلاثة أشخاص ودمرت أو ألحقت أضرارا بمئات المنازل هذا الأسبوع.