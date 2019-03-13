مناقشات‭ ‬مغلقة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬حول‭ ‬هدنة‭ ‬اليمن

وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬اليمني‭: ‬عشرات‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬حجة

نيويورك‭ – ‬عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

اجتمع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مغلقة‭ ‬الاربعاء‭ ‬مع‭ ‬مبعوث‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإنقاذ‭ ‬اتفاق‭ ‬الهدنة‭ ‬المتعثرة‭ ‬والضرورية‭ ‬للجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭. ‬اتفقت‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬وحليفتاها‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬إعادة‭ ‬انتشار‭ ‬القوات‭ ‬المتمركزة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬المضطربة،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬وكان‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬قد‭ ‬أبلغ‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الانسحاب‭ ‬ستحدث‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬التالية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬ذلك‭ ‬الخطوة‭ ‬الملموسة‭ ‬الأولى‭ ‬نحو‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭. ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬الانتشار‭ ‬مبدئياً‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬واعتبر‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬المدمرة‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬اليمن‭ ‬إلى‭ ‬حافة‭ ‬المجاعة‭. ‬وقال‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬بالامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬الحوثيين‭ ‬يرفضون‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬ميناءي‭ ‬الصليف‭ ‬ورأس‭ ‬عيسى‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تتحرك‭ ‬القوات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنشآت‭. ‬وانضم‭ ‬الجنرال‭ ‬مايكل‭ ‬لوليسغارد‭ ‬الذي‭ ‬يرأس‭ ‬بعثة‭ ‬جديدة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمراقبة‭ ‬إعادة‭ ‬الانتشار‭ ‬من‭ ‬الحديدة‭ ‬إلى‭ ‬غريفيث‭ ‬لاطلاع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬المجريات‭. ‬وقبل‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس،‭ ‬التقى‭ ‬المبعوث‭ ‬مع‭ ‬سفراء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والصين‭ ‬وروسيا‭ ‬وهم‭ ‬الأعضاء‭ ‬الدائمون‭ ‬في‭ ‬المجلس‭. ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬اليمني‭ ‬معمر‭ ‬الأرياني‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬عشرات‭ ‬القتلى‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬نفذها‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حجة‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء،‭ ‬مطالبا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بإعلانها‭ ‬«منطقة‭ ‬منكوبة»‭. ‬وكانت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الإثنين‭ ‬مقتل‭ ‬12‭ ‬طفلا‭ ‬وعشر‭ ‬نساء‭ ‬خلال‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬أصابت‭ ‬منازل‭ ‬مواطنين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حجة‭ ‬اليمنية‭. ‬وأصيب‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬طاول‭ ‬مديرية‭ ‬كشر‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬آخرون،‭ ‬بينهم‭ ‬14‭ ‬طفلا‭ ‬تراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬عام‭ ‬و18‭ ‬عاما،‭ ‬جرى‭ ‬نقل‭ ‬بعضهم‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭. ‬ولم‭ ‬يحدّد‭ ‬البيان‭ ‬حينها‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬القصف،‭ ‬لكن‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬اتّهموا‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الناطقة‭ ‬باسمهم‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬بشن‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬المستهدفة‭. ‬وقال‭ ‬الوزير‭ ‬الأرياني‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمَّان‭ ‬«تابعتم‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬الحملة‭ ‬البربرية‭ ‬التي‭ ‬قادتها‭ ‬مليشيات‭ ‬الحوثي‭ ‬الانقلابية‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬مديريات‭ ‬منطقة‭ ‬حجور‭ ‬(‭…‬)‭ ‬والتي‭ ‬ارتقت‭ ‬في‭ ‬وصفها‭ ‬إلى‭ ‬جرائم‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين»‭. ‬والثلاثاء،‭ ‬قال‭ ‬سفراء‭ ‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬إنهم‭ ‬«قلقون‭ ‬للغاية»‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬وأعربوا‭ ‬عن‭ ‬دعمهم‭ ‬لجهود‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬«ضمان‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬تنفيذ‭ ‬الترتيبات»‭ ‬لإعادة‭ ‬نشر‭ ‬القوات‭ ‬من‭ ‬الميناءين‭ ‬ومن‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭.‬

وقال‭ ‬السفراء‭ ‬إن‭ ‬الانسحاب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬«دون‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التأخير‭ ‬ودون‭ ‬السعي‭ ‬لاستغلال‭ ‬عمليات‭ ‬إعادة‭ ‬الانتشار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر»‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬قال‭ ‬منسق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬12‭ ‬طفلاً‭ ‬و10‭ ‬نساء‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حجة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬خلفت‭ ‬كذلك‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬جريحاً‭ ‬بينهم‭ ‬14‭ ‬طفلاً‭.‬

في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬ستدخل‭ ‬حملة‭ ‬القصف‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬السعودية‭ ‬عامها‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬ملايين‭ ‬المدنيين‭ ‬المجاعة‭ ‬وحيث‭ ‬تسبب‭ ‬النزاع‭ ‬بأسوأ‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬