مناصب وزارية .. مصحّة نفسية

زlر وزير الصحة مصحةً للأمراض العقلية، وسأل المدير : كيف تُميزون العاقل من المجنون في هذه المصحة، فمن الممكن أن يتهم بعض الناس عاقلاً بالجنون ويرسلوه إلى هنا ! قال مدير المصحة : الأمر بسيط سيدي الوزير، نملأ هذا البانيو الذي تراه ماءً، ونضع أمام المريض ملعقةً، وفنجاناً، وسطلاً، ثم نقول له : قُم بإفراغ هذا البانيو من الماء ! عندها قال الوزير بحماسة : بالتأكيد إن العاقل سوف يختار السطل !

فقال مدير المصحة : العاقل سوف يرفع سدادة البانيو ! هل نختار لك غرفة خاصة، أم تجلس مع الشباب في العنبر ؟! القصة على طرافتها، ووقوعها في باب الدعابات والاستظراف إلا أنها تحاكي الكثير من الواقع المعاش في وطننا العربي الكبير، إنك لا تعرف على أي أساس يتم تعيين الوزراء ولا على أي أساس يتم عزلهم، أو لعل هذه الأخيرة أكثر وضوحاً من سابقتها، طبعاً لا سبيل للإنكار أن بعض الوزراء يستحقون المناصب التي هم فيها، وهذا شأنهم شأن بقية الوظائف على ظهر الأرض من التدريس إلى المحاماة إلى الإدارة حتى إلى أرباب الأُسر، فبعضهم .. العراق. بحاجة الى. مصحة. نفسية حتى نضع الوزاراء الذين دمروا البلد

احمد عباس حسن الذهبي – بغداد