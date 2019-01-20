مَناشيرُ حياتي – محمدعلي شاحوذ

لم يكن منشار التشريح الغادر الذي استخدمه الطبيب المعتوه في تقطيع أوصال الكاتب جمال خاشقجي, المنشار الاول في حياتي, فعلى المستوى الشخصي تعرضت لمختلف المناشير خلال منعطفات سنواتي الحبلى بالكثير من المفاجئات وعشرات الحمقى والسفلة !!. فمع بداية سنوات عمري صدمني منشار مركز تصليح الدفاتر الإمتحانية في البكالوريا الذي أقتطع مني درجات بلا رحمة وتسبب بنزف في معدلي العام مما تسبب بتغير مسار حياتي. ومع أول أيام دخولي الحياة الجامعية وما أن أكملنا السنة الدراسية الأولى وحضرنا لاستلام نتائج الامتحانات النهائية في مستهل العطلة, حتى تم اجبارنا للصعود في حافلات حكومية كانت تنتظرنا دون أن نعرف الى اين ستقودنا, وكأننا قطيع غنم يساقون الى المجزرة, وبعد ساعات من مشقة السفر وجدنا أنفسنا مع ألاف من طلاب جامعات بغداد والعراق في معسكر النعمان في الموصل تحت رحمة شهر تموز, وسطوة متخصصين في التدريب العسكري الخاص!!. وفي لحظة غضب عارمة وبعد المعاملة المهينة السيئة لنا كطلاب لم نعتد على الحياة العسكرية, لم اتمالك نفسي فيها فانفجرت شاتما ولاعنا ومنتقدا أمام ثلة من طلبة كلية طب المستنصرية كانوا يتدربون بجانبي وكان فيهم طالب دمث الخلق, تبين فيما بعد أنه أبن رئيس أركان الجيش العراقي!!, والذي اكتفى بالتطلع الى وجهي مندهشا, ولكنه آثر السكوت ولم يشي بي, عندها لعنت حظي العاثر وأصبت بالخرس حتى أنقضت أيام المعسكر الصعبة !!. ولم تكد سنوات الجامعة تنتهي, حتى كان منشار الحب وقصصه الخائبة, قد عقد اتفاقية مع منشار الحظ العاثر, وتعاهدا أن يحارباني, وكأنهما لا يعرفان غيري يتلاعبون به في هذه الحياة!!. ثم توالت المناشير القاطعة حتى صرنا أصحاب, فما ان انتهينا من منشار حرب ايران الذي تسبب بكوارث وفواجع ومآسٍ وآلام بقت ماثلة الى اليوم, حتى صُدمنا بمنشار حرب غزو الكويت ومسلسل تبعاتها, من حصار خانق في كل مجالات الحياة, وفي النهاية كان منشار الاحتلال البغيض الذي جاء بالامريكان, وفرخ لنا مناشيرا كثيرة تحت مسميات جديدة لم نسمع بها من قبل كمنشار الطائفية ومنشار العملاء ومنشار الارهاب وتفرعاته. بعد التخرج من الجامعة كان منشار التعيين قد اقتطع عشر عجاف من سنوات عمري المصاب أصلا بالخيبات, حتى لعبت الصدفة دورها, وحصلت في النهاية على وظيفة, وفي الوظيفة وجدت منشار الوقت والالتزام والاختلافات والخلافات والمؤامرات تنتظرني!!. وكان لمنشار النساء حصة الأسد, فمنهنّ من تريدني عبد الحليم, وأغني لها ليل نهار, رغم قباحة صوتي, وأن أنام عند رأسها لأحكي لها قصص ما قبل النوم, وواحدة تحب أن تضع السلسة برقبتي وأتبعها حيثما تذهب!!, وأخرى تريدني أن أكتب لها الشعر وأتغزل بجمالها رغم أنها تنافس كافور الاخشيدي قباحة, ثم لما تعبت من دوامة المناشير النسائية هذه, توجهت لإكمال نصف ديني لأجد الزوجة أمدّ الله في عمرها وبيديها منشارين قاطعين, لا واحد, واتمنى أن لا تسئ فهمي فيما لو طالعت مقالتي, فما قصدته أنها تحمل منشارا للحب بيد ومنشارا للرأفة والحنان بيد أخرى!!. غير أن الأشد ايلاما وقسوة ذلك المنشار الأعمى الذي كان بيد من عاملناهم بالحسنى والمعروف وكنا نظنهم أصدقاء اوفياء, فاذا بمنشارهم الحقود يحز رقبتي ويبقي رأسي متدليا, كأنني طير فرّ من سكين ذباحيه لحظة القتل, فليس هناك ما هو أقسى وأمر من مناشير الغدر, والظلم والطغيان والجحود, هذه المناشير التي فصلت ارواحنا عن اجسادنا وحولتنا الى قطع متفرقة في لعبة ساذجة اسمها الحياة!!!!.