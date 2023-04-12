مناشدة يندى لها الجبين – هشام السلمان

احزنتني جدا ما وصلتني من أخبار حول حكام كرة القدم في العراق وما آلت اليه ظروف عملهم فهم يقومون بعملهم بطريقة تخدم اللعبة ويسعون لرفع شأنها حالها حال اللعبة ذاتها في مختلف اتحادات دول العالم بعيدا عن من فاز أو من خسر !

شخصيا عاشرت مئات الحكام لكرة القدم في العراق وعلاقتي حتى الان افضل مايكون وسبق لي التقيت مع صبحي اديب ( رحمه الله ) وصادقت أحمد عباس ودكتور علاء عبد القادر ود. صباح قاسم حفظهم الله والراحل طارق احمد والراحل محمود نور الدين وأخرون .. جميع هؤلاء الحكام لم يذكروا لنا ( كصحفيين ) يوما من الايام ولو همسا شيئا من هدا القبيل برغم الثقة المتبادلة ( ايام زمان حتى اعتزالهم التحكيم )

استغربت عندما علمت ان حال الحكام بالعراق يُرثى له واجبرهم التعامل السلبي وعدم تقيم جهودهم وعملهم في المهام التحكيمية التي يكلفون بها في تحكيم مباريات كر القدم ان ( تغيب او تُغيب ) حقوقهم بطريقة لم تُمارس ضدهم في العهود السابقة حتى اضطرتهم الظروف مستغلين ايام شهر (رمضان الكريم ) ان يتفقوا بارسال ( مناشدة جماعية ) عسى ان يستجيب اليهم الاتحاد العراقي لكرة القدم ويصرف لهم مستحقاتهم وهم على ابواب عيد الفطر المبارك!! وعوائلهم بحاجة ماسة لهذا المبلغ !!

اي عيب هذا الامر واي تصرف رخيص وتعامل هابط ان يضطر حكامنا لمناشدة المسؤول للحصول على مستحقاتهم وكانهم (يستجدون ) !!

هل يُعقل ما اشير اليه ..

في الذي اقوله لكم من مناشدات معيبة ومخجلة الستم معي ..!!؟