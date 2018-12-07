مموّل‭ ‬لبناني‭ ‬مهم‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬يقر‭ ‬بذنبه‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬واشنطن

فرنسا‭ ‬تحذر‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬المساعدات‭ ‬الدولية‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬عدم‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة

بيروت‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

حذرت‭ ‬فرنسا‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬لبنان‭ ‬قد‭ ‬يخسر‭ ‬مساعدات‭ ‬واستثمارات‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬تشكل‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬المتداعي،‭ ‬ويشهد‭ ‬تراجعاً‭ ‬في‭ ‬زخم‭ ‬الدعم‭ ‬الدولي‭ ‬له،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تطلّب‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬وقتاً‭ ‬أطول‭. ‬ومنذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬لم‭ ‬تثمر‭ ‬جهود‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المكلف‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬في‭ ‬تأليف‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬يحتاج‭ ‬اليها‭ ‬لبنان‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬قروض‭ ‬ومنح‭ ‬تعهّد‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬تقديمها‭ ‬دعماً‭ ‬لاقتصاده‭ ‬في‭ ‬مؤتمرات‭ ‬دولية،‭ ‬أبرزها‭ ‬مؤتمر‭ ‬سيدر‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭.‬

وقال‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬لدى‭ ‬لبنان‭ ‬برونو‭ ‬فوشيه‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عقده‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬فرقاطة‭ ‬فرنسية‭ ‬توقفت‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬الجمعة‭ ‬“نأسف‭ ‬بشدة‭ ‬لأنّ‭ ‬أصدقاءنا‭ ‬اللبنانيين‭ ‬غير‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬‭(‬تأليف‭)‬‭ ‬حكومة”‭. ‬ويعوق‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬استثمارية‭ ‬كبرى،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬أقرّها‭ ‬مؤتمر‭ ‬سيدر‭ ‬بقيمة‭ ‬تفوق‭ ‬11‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬الأميركية‭ ‬أنّ‭ ‬قاسم‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬الممول‭ ‬المهم‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬أقرّ‭ ‬الخميس‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬بواشنطن‭ ‬بالذنب‭ ‬بتهمة‭ ‬الالتفاف‭ ‬على‭ ‬عقوبات‭ ‬تمنعه‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬أميركية‭. ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2009،‭ ‬اعتُبر‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬البالغ‭ ‬الثالثة‭ ‬والستين‭ ‬والمتحدّر‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬“مساهماً‭ ‬مالياً‭ ‬مهماً”‭ ‬لمنظمة‭ ‬“إرهابية”،‭ ‬بسبب‭ ‬دعمه‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬الشيعي‭ ‬اللبناني‭ ‬الذي‭ ‬تصنّفه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منظّمة‭ ‬إرهابية‭. ‬وبالتالي‭ ‬يُمنع‭ ‬على‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أميركيين،‭ ‬لكنّه‭ ‬كان‭ ‬متهمًا‭ ‬بأنه‭ ‬واصل‭ ‬القيام‭ ‬بتعاملات‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬أميركية‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬الأميركية‭ ‬إنّ‭ ‬“تاج‭ ‬الدين‭ ‬تآمر‭ ‬مع‭ ‬خمسة‭ ‬أفراد‭ ‬آخرين‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬للقيام‭ ‬بتعاملات‭ ‬ماليّة‭ ‬قيمتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬أميركية،‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬للمحظورات”‭.‬

في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2017‭ ‬ألقي‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬إنّ‭ ‬من‭ ‬المتوقّع‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2019‭. ‬وحذر‭ ‬فوشيه‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬“عدم‭ ‬وجود‭ ‬حكومة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬يعني‭ ‬المخاطرة‭ ‬بفقدان‭ ‬الزخم‭ ‬الذي‭ ‬أوجده‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي”،‭ ‬مضيفاً‭ ‬“سيكون‭ ‬من‭ ‬المؤسف‭ ‬حقاً‭ ‬أن‭ ‬يفقد‭ ‬لبنان‭ ‬الفوائد”‭ ‬التي‭ ‬جناها‭ ‬“جراء‭ ‬التضامن‭ ‬الذي‭ ‬تمكّن‭ ‬من‭ ‬حشده،‭ ‬لكونه‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تأليف‭ ‬حكومة”‭.‬

وأضاف‭ ‬“في‭ ‬لحظة‭ ‬ما،‭ ‬فإنّ‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬الاستثمارات‭.. ‬قد‭ ‬تجد‭ ‬فرصاً‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آخر”‭ ‬لافتاً‭ ‬الى‭ ‬أنّ‭ ‬“هناك‭ ‬دولاً‭ ‬أخرى‭ ‬قد‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬مساعدة‭ ‬دوليّة”‭.‬

ولطالما‭ ‬كان‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬مهمّة‭ ‬صعبة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬التأليف‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬جديّة‭ ‬من‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المتردّي‭ ‬أساساً‭.‬

وأفاد‭ ‬مكتب‭ ‬الحريري‭ ‬الاعلامي‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نسبه‭ ‬الى‭ ‬مصدر‭ ‬بارز‭ ‬قريب‭ ‬منه،‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المكلف‭ ‬هو‭ ‬“أول‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬هدر‭ ‬الوقت‭ ‬ومن‭ ‬تأخير‭ ‬تأليف‭ ‬الحكومة‭ ‬لمعرفته‭ ‬بأن‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬ليست‭ ‬الجهة‭ ‬المخولة‭ ‬ولن‭ ‬تكون‭ ‬الجهة‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬المشكلات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والادارية‭ ‬والانمائية‭ ‬المستعصية”‭.‬

وأضاف‭ ‬“نجح‭ ‬الرئيس‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬في‭ ‬حشد‭ ‬الأصدقاء‭ ‬والأشقاء‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬سيدر،‭ ‬وهو‭ ‬مؤتمن‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬انتهى‭ ‬إليها”‭.‬

وتصطدم‭ ‬جهود‭ ‬الحريري‭ ‬في‭ ‬تأليف‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬باشتراط‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬أبرز‭ ‬خصومه‭ ‬السياسيين،‭ ‬تمثيل‭ ‬ستة‭ ‬نواب‭ ‬سنّة‭ ‬معارضين‭ ‬للحريري،‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬بوزير،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يرفضه‭ ‬الأخير‭.‬

واتهم‭ ‬الحريري،‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بعرقلة‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أكد‭ ‬الحزب‭ ‬أنّه‭ ‬لن‭ ‬يسير‭ ‬بأي‭ ‬صيغة‭ ‬لا‭ ‬تتضمّن‭ ‬تمثيل‭ ‬هؤلاء‭ ‬النواب‭.‬

وفي‭ ‬لبنان‭ ‬البلد‭ ‬الصغير‭ ‬ذي‭ ‬التركيبة‭ ‬الهشّة،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توافق‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى،‭ ‬إذ‭ ‬يقوم‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬تقاسم‭ ‬الحصص‭ ‬والمناصب‭ ‬بين‭ ‬الطوائف‭ ‬والأحزاب‭.‬

وكان‭ ‬المكتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬للرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬ذكر‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ ‬“حق‭ ‬تسمية‭ ‬الرئيس‭ ‬المكلف‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬منحه‭ ‬الدستور‭ ‬الى‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستشارات‭ ‬النيابيّة‭ ‬الملزمة”‭.‬

ورأى‭ ‬أنّه‭ ‬“اذا‭ ‬ما‭ ‬استمر‭ ‬تعثّر‭ ‬تشكيل‭ ‬هذه‭ ‬الحكومة،‭ ‬فمن‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬عهدة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ليُبنى‭ ‬على‭ ‬الشيء‭ ‬مقتضاه”‭.‬