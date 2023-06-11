ممرضة بريطانية تنفي قتلها سبعة أطفال

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نفت‭ ‬ممرضة‭ ‬بريطانية‭ ‬تُحاكم‭ ‬بتهمة‭ ‬قتل‭ ‬سبعة‭ ‬أطفال‭ ‬عامي‭ ‬2015‭ ‬و2016،‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬أقدمت‭ ‬على‭ ‬إيذاء‭ ‬أطفال‭ ‬أو‭ ‬قتلهم،‭ ‬فيما‭ ‬أنكرت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬استجوابها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ “‬ممّن‭ ‬يخططون‭ ‬قبل‭ ‬الإقدام‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬خطوة‭”.‬

ولوسي‭ ‬ليتبي‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬محاكمتها‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬إنكلترا‭)‬،‭ ‬متهمة‭ ‬بقتل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬ممرضة‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬طب‭ ‬الأطفال‭ ‬الحديثي‭ ‬الولادة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ “‬كاونتس‭ ‬أوف‭ ‬تشستر‭”. ‬واتهمتها‭ ‬جهة‭ ‬الادعاء‭ ‬بقتل‭ ‬الأطفال‭ ‬بحقنهم‭ ‬بالهواء‭ ‬في‭ ‬عروقهم‭ ‬أو‭ ‬بالأنسولين‭.‬

وساد‭ ‬التوتر‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬نيك‭ ‬جونسون‭.‬

وسأل‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬لوسي‭ ‬البالغة‭ ‬33‭ ‬سنة‭ “‬أنت‭ ‬امرأة‭ ‬تخطّطين‭ ‬لكل‭ ‬التفاصيل‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬قرار،‭ ‬أليس‭ ‬كذلك؟‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬أنت‭ ‬تكذبين‭ ‬عمداً،‭ ‬ولمحاولة‭ ‬استعطاف‭ ‬الناس‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬اهتمامهم،‭ ‬أليس‭ ‬كذلك؟‭”. ‬لترد‭ ‬المتهمة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأسئلة‭ ‬بـ‭”‬كلا‭”. ‬وتوجه‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬الممرضة‭ ‬بالقول‭ “‬من‭ ‬خلال‭ ‬قتل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال،‭ ‬لفتِّ‭ ‬الانتباه،‭ ‬أليس‭ ‬كذلك؟‭” ‬فردّت‭ ‬ليتبي‭”‬لم‭ ‬أقتل‭ ‬الأطفال‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬لم‭ ‬أقتل‭ ‬أي‭ ‬طفل‭ ‬مطلقاً‭ ‬ولم‭ ‬أسبب‭ ‬إساءة‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬منهم‭”.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬جلسات‭ ‬استجوابها‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬أكدت‭ ‬ليتبي‭ ‬أن‭ ‬توجيه‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬إليها‭ ‬أمر‭ “‬مثير‭ ‬للاشمئزاز‭”. ‬وأضافت‭ “‬لم‭ ‬أصدق‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنّه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬اتّهام‭ ‬أيّ‭ ‬شخص‭ ‬بأيّ‭ ‬شيء‭ ‬أسوأ‭ ‬من‭ ‬ذلك‭”.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬ترغب‭ ‬دائماً‭ “‬في‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬أطفال‭”‬،‭ ‬وأنها‭ ‬كانت‭ ‬أول‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬عائلتها‭ ‬يتابع‭ ‬دراسة‭ ‬جامعية‭.‬‮ ‬

ونفت‭ ‬مراراً‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عمدت‭ ‬يوماً‭ ‬إلى‭ ‬إيذاء‭ ‬أطفال‭ ‬رضّع‭.‬

وفي‭ ‬جلسة‭ ‬الجمعة،‭ ‬تطرّق‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬ملاحظات‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬كتبتها‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬،‭ ‬عندما‭ ‬أُبلغت‭ ‬بالشبهات‭ ‬ضدها‭. ‬وقالت‭ ‬فيها‭ “‬لا‭ ‬أستحق‭ ‬العيش‭. ‬قتلتهم‭ ‬لأني‭ ‬لست‭ ‬أهلاً‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬لأعتني‭ ‬بهم‭. ‬أنا‭ ‬شخص‭ ‬سيئ‭ ‬جداً‭”.‬

وقال‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ “‬كنت‭ ‬تدركين‭ ‬أنك‭ ‬قتلت‭ ‬أطفالاً‭ ‬وسببت‭ ‬لبعضهم‭ ‬إصابات‭ ‬خطرة‭. (…) ‬هل‭ ‬أنت‭ ‬قاتلة؟‭” ‬لتجيب‭ ‬المتهمة‭ ‬بـ‭”‬كلا‭”.‬