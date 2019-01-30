ممثل‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬عربي‭ ‬ينال‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة

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لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‭ ‬

حصل‭ ‬الممثل‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مصري،‭ ‬رامي‭ ‬مالك،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل،‭ ‬تمنحها‭ ‬نقابة‭ ‬ممثلي‭ ‬التلفزيون‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬„Screen‭ ‬Actors‭ ‬Guild‭ ‬Award‭. ‬ونجح‭ ‬رامي‭ ‬مالك،‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬دور،‭ ‬فريدي‭ ‬ميركوري،‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬الملحمة‭ ‬البوهيمية،‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬منافسيه‭ ‬المشهورين‭ ‬مثل‭ ‬كريستيان‭ ‬بيل‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬النائب‭ ‬وبرادلي‭ ‬كوبر‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‭ ‬ولادة‭ ‬نجم،‭ ‬وفيغو‭ ‬مورتنسن‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬الكتاب‭ ‬الأخضر‭ ‬وجون‭ ‬ديفيد‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬بلك‭ ‬كلانمان‭.‬

وفازت‭ ‬الممثلة‭ ‬غلين‭ ‬كلوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬دور‭ ‬نسائي‭ ‬عن‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬الزوجة،‭ ‬بعد‭ ‬تغلبها‭ ‬على‭ ‬منافساتها‭ ‬كليدي‭ ‬غاغا‭ ‬في‭ ‬ولادة‭ ‬نجم‭ ‬وأليفيا‭ ‬كولمان‭ ‬المفضلة‭ ‬وميليسا‭ ‬مكارثي‭ ‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تغفر‭ ‬لي‭ ‬وإميلي‭ ‬بلانت‭ ‬عودة‭ ‬ميري‭ ‬بوبينس‭. ‬

وكانت‭ ‬كلوز‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬71‭ ‬عاما‭ ‬قد‭ ‬حصلت‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬غولدن‭ ‬غلوب‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الدور‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬الزوجة‭.‬

أما‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬طاقم‭ ‬تمثيل‭ ‬فقد‭ ‬ذهبت‭ ‬لممثلي‭ ‬فيلم‭ ‬النمر‭ ‬الأسود،‭ ‬بعد‭ ‬تغلبهم‭ ‬على‭ ‬فرق‭ ‬تمثيل‭ ‬أفلام:‭ ‬مولد‭ ‬نجمة‭ ‬وبلاك‭ ‬كلانمان‭ ‬والملحمة‭ ‬البوهيمية‭ ‬وأغنياء‭ ‬آسيويون‭ ‬مجانين‭.‬

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