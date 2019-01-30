ممثل‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬عربي‭ ‬ينال‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة

لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‭ ‬

حصل‭ ‬الممثل‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مصري،‭ ‬رامي‭ ‬مالك،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل،‭ ‬تمنحها‭ ‬نقابة‭ ‬ممثلي‭ ‬التلفزيون‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬„Screen‭ ‬Actors‭ ‬Guild‭ ‬Award‎“‭. ‬ونجح‭ ‬رامي‭ ‬مالك،‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬دور،‭ ‬فريدي‭ ‬ميركوري،‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬„الملحمة‭ ‬البوهيمية“،‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬منافسيه‭ ‬المشهورين‭ ‬مثل‭ ‬كريستيان‭ ‬بيل‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬„النائب“‭ ‬وبرادلي‭ ‬كوبر‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬„‭ ‬ولادة‭ ‬نجم“،‭ ‬وفيغو‭ ‬مورتنسن‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬„الكتاب‭ ‬الأخضر“‭ ‬وجون‭ ‬ديفيد‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬„بلك‭ ‬كلانمان“‭.‬

وفازت‭ ‬الممثلة‭ ‬غلين‭ ‬كلوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬دور‭ ‬نسائي‭ ‬عن‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬„الزوجة“،‭ ‬بعد‭ ‬تغلبها‭ ‬على‭ ‬منافساتها‭ ‬كليدي‭ ‬غاغا‭ ‬في‭ ‬„ولادة‭ ‬نجم“‭ ‬وأليفيا‭ ‬كولمان‭ ‬„المفضلة“‭ ‬وميليسا‭ ‬مكارثي‭ ‬„هل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تغفر‭ ‬لي“‭ ‬وإميلي‭ ‬بلانت‭ ‬„عودة‭ ‬ميري‭ ‬بوبينس“‭. ‬

وكانت‭ ‬كلوز‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬71‭ ‬عاما‭ ‬قد‭ ‬حصلت‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬غولدن‭ ‬غلوب‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الدور‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬„الزوجة“‭.‬

أما‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬طاقم‭ ‬تمثيل‭ ‬فقد‭ ‬ذهبت‭ ‬لممثلي‭ ‬فيلم‭ ‬„النمر‭ ‬الأسود“،‭ ‬بعد‭ ‬تغلبهم‭ ‬على‭ ‬فرق‭ ‬تمثيل‭ ‬أفلام:‭ ‬„مولد‭ ‬نجمة“‭ ‬و“بلاك‭ ‬كلانمان“‭ ‬و“الملحمة‭ ‬البوهيمية“‭ ‬و“أغنياء‭ ‬آسيويون‭ ‬مجانين“‭.‬