قطع الجسور وإستنفار القطعات العسكرية يربك الشارع في ظل التوتر السياسي

ممارسات أمنية غير مسبوقة تفاجئ البغداديين وتثير ردوداً غاضبة

بغداد – قصي منذر

تفاجئ البغداديون امس ،بممارستين امنيتين ،تخللتها انتشار كثيف للقطعات العسكرية واغلاق الجسور دون توضيح مسبق من الجهات الحكومية ،مما اثارتا الهلع بين سائقي المركبات والعوائل التي علقت في التقاطعات الرئيسة لساعات، فيما ضجت مواقع التواصل بردود غاضبة عقب نشر صورا ومقاطع فيديو تظهر اليات عسكرية ومركبات سوداء على الجسور والشوارع العامة، في وقت وصف خبراء هذه العملية بالممارسة الامنية الروتينية. وقال سمير عبيد في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس انه (لا داعي للقلق من الانتشار الامني في بغداد ،فهو لضرورة امنية مثلما يحصل في السعودية بعد انتهاء موسم الحج لمنع بقاء المتسللسن في الدولة بغير سند قانوني)،

واضاف ان (العراق يتعلم من تجارب الدول ،ولاسيما ان زيارة الاربعينية في كربلاء تمثل خمسة اضعاف موسم الحج في مكة ومن جنسيات مختلفة). واعادت القوات الامنية فتح الطرق وجسور الجمهورية والمعلق وملعب الشعب والامين والرستمية وساحتي التحرير وقرطبة وسريع الدورة ،بعد ممارسة امنية اجرتها في جانب الرصافة. وأصدرت خلية الإعلام الأمني، تنويهاً بشأن الممارسات الأمنية.وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس إن (القوات الأمنية تواصل تطبيق منهاجها التدريبي والاستمرار في الممارسات الأمنية الاعتيادية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ورفع القدرات للقطعات الأمنية)، واضاف ان (قيادة عمليات بغداد ستنفذ فجر اليوم الاربعاء، ممارسة أمنية هادفة ضمن جانب الكرخ ، بعد أن نفذت أمس ممارسة ناجحة ضمن قاطع مسؤولية الرصافة). في وقت ، فسر مراقبون ما شهدته العاصمة ،بإنه (عمليات نقل للسلاح والتجهيزات الكاملة الى المناطق القريبة للخضراء والكرادة، استعدادا لمصادمات مرتقبة بعد وصول الازمة السياسية الى طريق مسدود بسبب عناد القوى المتبادل،وتمسك الاطار التنسيقي بترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، في ما يرفض التيار الصدري، ذلك)،بحسب قولهم. وكان مصدر أمني، قد كشف عن اسباب انتشار القطعات العسكرية في جانب الرصافة فجر امس. وقال ان (ما حصل من قطع جسور وطرق في الرصافة هي ممارسة أمنية لنشر القطعات العسكرية تحسباً لأي طارئ)، وتابع ان (هذه الممارسة حصلت تزامنا مع مغادرة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ،البلاد متوجها الى الولايات المتحدة للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة).في وقت ،ضجت مواقع التواصل الاجتماعي،بردود غاضبة عقب الممارسة الامنية التي اجرتها القطعات العسكرية. واعرب المواطنون عن (مخاوفهم من الانتشار الذي شهدته العاصمة دون اعلان مسبق عن هذه الممارسة التي اجرتها القوات الامنية)، متسائلين (لماذا هذا الترهيب وتخويف الشارع في ظل التوتر السياسي الذي تشهده الساحة المحلية منذ اشهر، وهل يحتاج العراق الى نشر مركبات سوداء شبيهة بسواد لون الاسلحة ،وما ذنب الاطفال والنساء من هذا الترويع والترهيب؟)، واضافوا (كان من المفترض على الجهات الامنية ،التنويه عن ذلك قبل المباشرة بأي تمرين او نشاط عسكري). واستبق الممارسة الامنية ،اجتماع جمع رئيس جهاز المخابرات الوطني وكالة رائد جوحي ،مع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ووكيل وزارة الداخلية الفريق احمد ابو رغيف ،لمناقشة اخر المستجدات الامنية ،بحسب مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي. في غضون ذلك ، رفعت القوات الامنية، الكتل الكونكريتية وفتح الطريق امام المواطنين في منطقة البلديات. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (قائد عمليات بغداد اوعز برفع الكتل الكونكريتية وفتح الطريق امام المواطنين في منطقة حي التجار بالبلديات، بعد ان قام احد المواطنين بغلقها للمنفعة الشخصية). وفي تطور ، وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بمنح الضباط قدماً لمدة ستة أشهر والمنتسبين عامين لجهودهم في تأمين الزيارة الأربعينية.