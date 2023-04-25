مليونير يبحث عن خلف له لإنقاذ حيوانات وحيد القرن

جوهانسبرغ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعد‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬محاربته‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر،‭ ‬قرر‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬جون‭ ‬هيوم‭ ‬المدافع‭ ‬عن‭ ‬حيوانات‭ ‬وحيد‭ ‬القرن،‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬وتنظيم‭ ‬مزاد‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬مزرعة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لتربية‭ ‬هذه‭ ‬الأنواع‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض‭.‬

وقال‭ ‬هيوم‭ (‬81‭ ‬عاما‭) ‬ساخرا‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬لم‭ ‬يبق‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬شيء،‭ ‬باستثناء‭ ‬ألفي‭ ‬وحيد‭ ‬قرن‭ ‬وثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬هكتار‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭”.‬

تعد‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬موطنا‭ ‬لحوالى‭ ‬80‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬حيوانات‭ ‬وحيد‭ ‬القرن‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬لكن‭ ‬البلاد‭ ‬أصبحت‭ ‬بؤرة‭ ‬ساخنة‭ ‬للصيد‭ ‬الجائر‭ ‬الذي‭ ‬يغزيه‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬آسيا‭ ‬حيث‭ ‬تستخدم‭ ‬قرونها‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬التقليدي‭.‬

العام‭ ‬الماضي،‭ ‬قتل‭ ‬حوالى‭ ‬450‭ ‬من‭ ‬وحيد‭ ‬القرن‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬أقل‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬وفقا‭ ‬للحكومة‭ ‬رغم‭ ‬الإجراءات‭ ‬الصارمة‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬لمكافحة‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر‭ ‬في‭ ‬المتنزّهات‭ ‬الوطنية‭ ‬مثل‭ ‬حديقة‭ ‬كروغر‭.‬

وكيّف‭ ‬سارقوا‭ ‬القرون‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬سعر‭ ‬الكيلوغرام‭ ‬الواحد‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السوداء‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬استراتيجيتهم،‭ ‬وأصبحوا‭ ‬الآن‭ ‬يستهدفون‭ ‬الحدائق‭ ‬الخاصة‭ ‬غير‭ ‬المحمية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬

يقدر‭ ‬جون‭ ‬هيوم‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنوات،‭ ‬أنفق‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬مشروعه‭ ‬الطموح‭ ‬لإنقاذ‭ ‬هذه‭ ‬الثدييات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬حبها‭ ‬صدفة‭.‬

وروى‭ “‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬وحيد‭ ‬القرن،‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬يستحق‭ ‬ذلك‭ ‬بالتأكيد‭. ‬عدد‭ ‬حيوانات‭ ‬وحيد‭ ‬القرن‭ ‬الآن‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬عندما‭ ‬بدأت‭ ‬المشروع‭”.‬

لكن‭ “‬صرفت‭ ‬كل‭ ‬المدخرات‭ ‬التي‭ ‬جمعتها‭ ‬طيلة‭ ‬حياتي‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإنقاذ‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬30‭ ‬عاما‭. ‬لقد‭ ‬نفدت‭ ‬كل‭ ‬نقودي‭” ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬المتقاعد‭ ‬الذي‭ ‬جنى‭ ‬ثروته‭ ‬من‭ ‬السياحة‭.‬

في‭ ‬مزرعته‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬مئتي‭ ‬كيلومتر‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬جوهانسبرغ،‭ ‬يعيش‭ ‬ألفا‭ ‬وحيد‭ ‬قرن‭ ‬أبيض‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حماية‭ ‬مشددة‭: ‬أسوار‭ ‬ممتدة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬أميال‭ ‬وكاميرات‭ ‬مراقبة‭ ‬وأجهزة‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الحرارة‭ ‬وجيش‭ ‬من‭ ‬الحراس‭. ‬يعمل‭ ‬مئة‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الموقع‭.‬

في‭ ‬غرفة‭ ‬التحكم،‭ ‬لدى‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬للصيادين‭ ‬أنهم‭ “‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬هنا‭”.‬

لكن‭ ‬براندن‭ ‬جونز‭ ‬أقر‭ “‬نحن‭ ‬نقوم‭ ‬فقط‭ ‬بتحويل‭ ‬مسارهم،‭ ‬ونعلم‭ ‬جيدا‭ ‬أنهم‭ ‬سيستهدفون‭ ‬الحيوانات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يسهل‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭”.‬

لكن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الحماية‭ ‬والاجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬تكلف‭ ‬مبالغ‭ ‬باهظة‭.‬

ويأمل‭ ‬جون‭ ‬هيوم‭ ‬بأن‭ ‬يتولى‭ “‬شخص‭ ‬ما‭ ‬يعتبر‭ ‬مبلغ‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬مصروف‭ ‬جيب‭” ‬المسؤولية‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬عند‭ ‬انطلاق‭ ‬المزاد‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ “‬يفضل‭ ‬رؤية‭ ‬ملياردير‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬حيوانات‭ ‬وحيد‭ ‬القرن‭ ‬من‭ ‬الانقراض‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬يخت‭ ‬فاخر‭”.‬

يفتتح‭ ‬المزاد‭ ‬الأربعاء،‭ ‬والمزرعة‭ ‬مع‭ ‬حيواناتها‭ ‬ومساحتها‭ ‬وآلاتها‭ ‬معروضة‭ ‬للبيع‭.‬

وأشار‭ ‬هيوم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إضافة‭ ‬مخزونها‭ ‬البالغ‭ ‬10‭ ‬أطنان‭ ‬من‭ ‬قرون‭ ‬وحيد‭ ‬القرن‭ ‬إلى‭ ‬المزرعة‭ ‬أمر‭ ‬قابل‭ ‬للتفاوض‭.‬

وقطعت‭ ‬هذه‭ ‬القرون‭ ‬بشكل‭ ‬وقائي‭ ‬كوسيلة‭ ‬لثني‭ ‬الصيادين‭ ‬عن‭ ‬قتل‭ ‬الحيوانات،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬قيمتها‭ ‬تبلغ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السوداء‭.‬