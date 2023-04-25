مليونير يبحث عن خلف له لإنقاذ حيوانات وحيد القرن

جوهانسبرغ (أ ف ب) – بعد 30 عاما من محاربته الصيد الجائر، قرر الجنوب إفريقي جون هيوم المدافع عن حيوانات وحيد القرن، التخلي عن هذه القضية وتنظيم مزاد هذا الأسبوع على أكبر مزرعة في العالم لتربية هذه الأنواع المهددة بالانقراض.
وقال هيوم (81 عاما) ساخرا خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس “لم يبق لدي أي شيء، باستثناء ألفي وحيد قرن وثمانية آلاف هكتار من الأراضي”.
تعد جنوب إفريقيا موطنا لحوالى 80 % من حيوانات وحيد القرن في العالم. لكن البلاد أصبحت بؤرة ساخنة للصيد الجائر الذي يغزيه الطلب من آسيا حيث تستخدم قرونها في الطب التقليدي.
العام الماضي، قتل حوالى 450 من وحيد القرن في جنوب إفريقيا، وهو رقم أقل بقليل من العام السابق وفقا للحكومة رغم الإجراءات الصارمة التي فرضت لمكافحة الصيد الجائر في المتنزّهات الوطنية مثل حديقة كروغر.
وكيّف سارقوا القرون التي يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها في السوق السوداء 60 ألف دولار، استراتيجيتهم، وأصبحوا الآن يستهدفون الحدائق الخاصة غير المحمية بشكل كبير.
يقدر جون هيوم أنه على مر السنوات، أنفق 150 مليون دولار على مشروعه الطموح لإنقاذ هذه الثدييات الكبيرة التي وقع في حبها صدفة.
وروى “بالنسبة إلى وحيد القرن، كان الأمر يستحق ذلك بالتأكيد. عدد حيوانات وحيد القرن الآن أكثر مما كان عليه عندما بدأت المشروع”.
لكن “صرفت كل المدخرات التي جمعتها طيلة حياتي في محاولة لإنقاذ هذه الحيوانات على مدى 30 عاما. لقد نفدت كل نقودي” كما أوضح رجل الأعمال المتقاعد الذي جنى ثروته من السياحة.
في مزرعته التي تبعد أقل من مئتي كيلومتر جنوب غرب جوهانسبرغ، يعيش ألفا وحيد قرن أبيض في ظل حماية مشددة: أسوار ممتدة على مسافة أميال وكاميرات مراقبة وأجهزة الكشف عن الحرارة وجيش من الحراس. يعمل مئة شخص في الموقع.
في غرفة التحكم، لدى رئيس الأمن هدف واحد، هو أن يظهر للصيادين أنهم “لا يملكون أي فرصة هنا”.
لكن براندن جونز أقر “نحن نقوم فقط بتحويل مسارهم، ونعلم جيدا أنهم سيستهدفون الحيوانات الأخرى التي يسهل الوصول إليها”.
لكن كل هذه الحماية والاجراءات الأمنية تكلف مبالغ باهظة.
ويأمل جون هيوم بأن يتولى “شخص ما يعتبر مبلغ خمسة ملايين دولار في السنة مصروف جيب” المسؤولية.
وأضاف أنه عند انطلاق المزاد عبر الإنترنت “يفضل رؤية ملياردير يرغب في إنقاذ حيوانات وحيد القرن من الانقراض على شراء يخت فاخر”.
يفتتح المزاد الأربعاء، والمزرعة مع حيواناتها ومساحتها وآلاتها معروضة للبيع.
وأشار هيوم إلى أن إضافة مخزونها البالغ 10 أطنان من قرون وحيد القرن إلى المزرعة أمر قابل للتفاوض.
وقطعت هذه القرون بشكل وقائي كوسيلة لثني الصيادين عن قتل الحيوانات، علما أن قيمتها تبلغ أكثر من 500 مليون دولار في السوق السوداء.