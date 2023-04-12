مليونا زائر في النجف يشاركون بإحياء ذكرى إستشهاد الإمام علي

النجف – سعدون الجابري

احيا نحو مليوني زائر في احياء ذكرى شهادة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في محافظة النجف ، دون تسجيل خروقات. وقالت العتبة العلوية المقدسة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قسم تكنولوجيا المعلومات في العتبة كشف عن إحصائية أعداد الزائرين الوافدين إلى مرقد الإمام علي في ليلة ويوم إحياء شهادته الأليمة)، واضاف انه (تمَّ تسجيل أكثر من مليون و920 ألف زائر توافدوا إلى المرقد حتى فجر امس).

وكانت النجف ومحافظات اخرى قد عطلت الدوام امس بالمناسبة. فيما اعرب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، عن تعازيه بذكرى استشهاد الإمام. وقال في تغريدة على توتير تابعتها (الزمان) امس انه (في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين ، نستذكر سيرته العطرة سيرة حياة من أجل الحق والعدل والخير)، واضاف (نستلهم من صاحب الذكرى ،القيم العظيمة التي عاش واستشهد الإمام من أجلها). كما قدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التعازي بذكرى شهادة الإمام .وقال في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس (بقلوبٍ يملؤها الحزنُ والأسى، نتقدَّمُ بخالص العزاء إلى أبناء الشعب وإلى الأمة الإسلامية بذكرى شهادة أمير المؤمنين)، واضاف (نستلهم من سيرتِه القيمة العظيمة التي تمثل نوراً نستضيء بهديها، قيم العدالة والحق والمساواة، مستذكرين مقولته الإنسانية الناسُ صنفان، إما أخ لكَ في الدين، أو نظير لك في الخلق، لتكون أساساً في عملنا الحكومي الذي تشرفنا بالتكلُف به خدمة لجميع العراقيين). ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى استلهام مواقف التضحية والفداء من الامام . وقال في تغريدة على تويتر (نعزّي الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد أمير المؤمنين ،إمام التضحية والفداء وباب العلم والحكمة والبلاغة).