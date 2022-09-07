ملياردير يشتري قصرا أثريا ويحوله فندقا

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اشترى‭ ‬الملياردير‭ ‬التشيكي‭ ‬دانيال‭ ‬كريتينسكي‭ ‬قصراً‭ ‬تاريخياً‭ ‬خارج‭ ‬باريس‭ ‬‮ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬الثامن‭ ‬عشر،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬امس‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬القرية‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬فيها،‭ ‬وسيقيم‭ ‬فيه‭ ‬فندقاً‭ ‬فخماً‭ ‬يضيفه‭ ‬إلى‭ ‬إمبراطوريته‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬مجالَي‭ ‬الإعلام‭ ‬والتجارة‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬فال‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬40‭ ‬كيلومتراً‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سيرج‭ ‬دولوج‭ “‬أخبرني‭ ‬المالكون‭ ‬السابقون‭ ‬أنهم‭ ‬قصدوا‭ ‬الكاتب‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭” ‬لإتمام‭ ‬المعاملات‭ ‬الرسمية‭ ‬لبيع‭ (‬قصر‭) ‬شاتو‭ ‬دو‭ ‬ماريه‭”.‬

ورفض‭ ‬ممثلو‭ ‬كريتينسكي‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬الذين‭ ‬اتصلت‭ ‬بهم‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬الصفقة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬صحيفة‭ “‬لوموند‭” ‬أول‭ ‬وسيلة‭ ‬إعلامية‭ ‬أوردت‭ ‬خبراً‭ ‬عنها‭.‬‮ ‬

وأشارت‭ ‬وكالة‭ “‬بلومبرغ‭” ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقة‭ ‬بلغت‭ ‬42،5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬شاملة‭ ‬القصر‭ ‬الفخم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العقار‭ ‬التابع‭ ‬له‭ ‬الذي‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحته‭ ‬35‭ ‬هكتاراً‭ ‬ويتضمن‭ ‬بركة‭ ‬سباحة‭ ‬واسعة‭.‬‮ ‬‭ ‬ويُعتبَر‭ ‬شاتو‭ ‬دو‭ ‬ماريه‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬القصور‭ ‬التي‭ ‬بُنيت‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الملك‭ ‬لويس‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬الذي‭ ‬أُعدم‭ ‬عام‭ ‬1793‭ ‬إبّان‭ ‬الثورة‭ ‬الفرنسية‭.‬

وكان‭ ‬القصر‭ ‬مفتوحاً‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬للزوار‭ ‬ويؤجر‭ ‬لأنواع‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة،‭ ‬بينها‭ ‬مثلاً‭ ‬تصوير‭ ‬الأفلام‭ ‬أو‭ ‬مسابقات‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الكنز‭.‬

لكن‭ ‬دولوج‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬كريتينسكي‭ ‬الذي‭ ‬قدّرت‭ ‬مجلة‭ “‬فوربز‭” ‬صافي‭ ‬ثروته‭ ‬بخمسة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬يعتزم‭ ‬تحويله‭ ‬فندقاً‭ ‬فخماً‭.‬

وأشارت‭ “‬لوموند‭” ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬الملياردير‭ ‬البالغ‭ ‬47‭ ‬عاماً‭ ‬يشمل‭ ‬تخصيص‭ ‬الأرض‭ ‬المحيطة‭ ‬بالقصر‭ ‬لأنشطة‭ ‬ركوب‭ ‬الخيل‭.‬‮ ‬

وتوقع‭ ‬دولوج‭ ‬أن‭ ‬يوفر‭ ‬المشروع‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬لحرفيي‭ ‬المنطقة،‭ ‬وأن‭ ‬يساهم‭ ‬الفندق‭ ‬بعد‭ ‬افتتاحه‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬وظائف‭ ‬لسكانها‭.‬‮ ‬

ولكريتينسكي‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬ثروته‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬في‭ ‬مجالَي‭ ‬الإعلام‭ ‬والطاقة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬تشيكيا،‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭.‬

وتمتد‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعاته‭ ‬القابضة‭ ‬من‭ ‬الإعلام،‭ ‬إذ‭ ‬له‭ ‬حصة‭ ‬أقلية‭ ‬في‭ ‬أسهم‭ ‬مجلة‭ “‬إيل‭” ‬وصحيفة‭ “‬لوموند‭”‬،‭ ‬إلى‭ ‬سلاسل‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬كمتاجر‭ ‬السوبر‭ ‬ماركت‭ “‬كازينو‭”‬،‭ ‬مروراً‭ ‬بمجموعة‭ “‬فناك‭ ‬دارتي‭” ‬للإلكترونيات‭ ‬والمنتجات‭ ‬الثقافية‭.‬‮ ‬