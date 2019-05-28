ملياردير‭ ‬إماراتي‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لشراء‭ ‬فريق‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الانكليزي

لندن-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬يبدو‭ ‬فريق‭ ‬نيوكاسل‭ ‬ثالث‭ ‬عشر‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬البيع‭ ‬لرجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬الحالي‭ ‬مايك‭ ‬أشلي‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬علم‭ ‬لدى‭ ‬مجموعة‭ ‬الملياردير‭ ‬الإماراتي‭. ‬وجاء‭ ‬الاتفاق‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬على‭ ‬كشف‭ ‬صحيفة‭ ‬«فاينانشال‭ ‬تايمز»‭ ‬الانكليزية‭ ‬أن‭ ‬مالكي‭ ‬فريق‭ ‬ليدز‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬(الثانية‭ ‬عمليا)‭ ‬دخلوا‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬«قطر‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الرياضية»‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بيع‭ ‬الفريق»‭.‬

وأعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬«يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نؤكد‭ ‬أن‭ ‬ممثلي‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬يجرون‭ ‬مناقشات‭ ‬مع‭ ‬مايك‭ ‬اشلي‭ ‬وفريقه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نادي‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬لكرة‭ ‬القدم»‭.‬

وأضاف‭ ‬«لقد‭ ‬وافقنا‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬(التنازل)‭ ‬ونواصل‭ ‬العمل‭ ‬بجد‭ ‬لإتمام‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن»‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬رفض‭ ‬النادي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬رسمي‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬إن‭ ‬النادي‭ ‬كان‭ ‬مهتما‭ ‬ولكن‭ ‬تبقى‭ ‬هناك‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬حلها‭ ‬قبل‭ ‬إتمام‭ ‬الاتفاق‭. ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬كشفت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬البريطانية‭ ‬عن‭ ‬نية‭ ‬الشراء‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد،‭ ‬أحد‭ ‬أقارب‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬الذي‭ ‬استحوذ‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬على‭ ‬ملكية‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬الثلاثية‭ ‬المحلية‭ ‬التاريخية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬(الدوري‭ ‬وكأس‭ ‬الرابطة‭ ‬وكأس‭ ‬الاتحاد)،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الصفقة‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانجاز‭ ‬مقابل‭ ‬350‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬(حوالي‭ ‬396‭ ‬مليون‭ ‬يورو)‭.‬

وكان‭ ‬أشلي،‭ ‬مالك‭ ‬سلسلة‭ ‬متاجر‭ ‬«سبورتس‭ ‬دايريكت»‭ ‬للألبسة‭ ‬الرياضية،‭ ‬اشترى‭ ‬نيوكاسل‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬مقابل‭ ‬134,4‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬(حوالي‭ ‬152‭ ‬مليون‭ ‬يورو)‭. ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬وهو‭ ‬يواجه‭ ‬غضب‭ ‬مشجعي‭ ‬النادي‭ ‬الذين‭ ‬يعتبرون‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يستثمر‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬في‭ ‬اللاعبين‭.‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬يحاول‭ ‬فيها‭ ‬آشلي‭ ‬إعادة‭ ‬بيع‭ ‬نيوكاسل،‭ ‬ولكن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اتمام‭ ‬أي‭ ‬عرض‭.‬

وكانت‭ ‬صحيفة‭ ‬«ديلي‭ ‬مايل»‭ ‬الانكليزية‭ ‬اشارت‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد،‭ ‬وهو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬«مجموعة‭ ‬بن‭ ‬زايد»‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬دبي‭ ‬مقرا‭ ‬لها‭ ‬وتنشط‭ ‬–‭ ‬بحسب‭ ‬موقعها‭ ‬الالكتروني‭ ‬–‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬والتجارة‭ ‬والعقارات‭ ‬والاستثمارات،‭ ‬تقدم‭ ‬بعرض‭ ‬قيمته‭ ‬ملياري‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬(نحو‭ ‬2,6‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬أميركي)،‭ ‬لشراء‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سيصبح‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حصوله،‭ ‬أضخم‭ ‬صفقة‭ ‬استحواذ‭ ‬على‭ ‬نادٍ‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬اللعبة‭.‬

واوضحت‭ ‬ان‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬مالكي‭ ‬النادي‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬أواخر‭ ‬2017‭ ‬ومطلع‭ ‬2018‭. ‬وأكدت‭ ‬مجموعة‭ ‬«فنواي‭ ‬سبورتس‭ ‬غروب»‭ ‬المالكة‭ ‬لليفربول‭ ‬غداة‭ ‬التقرير‭ ‬الصحافي‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬«ليس‭ ‬للبيع»‭.‬

وكانت‭ ‬صحيفة‭ ‬«فاينانشال‭ ‬تايمز»‭ ‬كشفت‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬قطر‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الرياضية،‭ ‬مالكة‭ ‬نادي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وقد‭ ‬دخلت‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬مالكي‭ ‬نادي‭ ‬ليدز‭ ‬يونايتد‭.‬

وكتبت‭ ‬الصحيفة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬«قطر‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الرياضية‭ ‬ستدخل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإنكليزية‭ ‬واختارت‭ ‬ليدز‭. ‬قطر‭ ‬تدرس‭ ‬إمكانية‭ ‬دخول‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإنكليزية‭ ‬منذ‭ ‬عامين»‭.‬

واوضحت‭ ‬الصحيفة‭ ‬انه‭ ‬وفقا‭ ‬لـ»أشخاص‭ ‬لديهم‭ ‬معلومات‭ ‬مباشرة‭ ‬عن‭ ‬المفاوضات»،‭ ‬بدأت‭ ‬قطر‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الرياضية‭ ‬مفاوضات‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬المالك‭ ‬الإيطالي‭ ‬لليدز‭ ‬يونايتد،‭ ‬أندريا‭ ‬رادريتزاني‭.‬

وبحسب‭ ‬«الفاينانشال‭ ‬تايمز»‭ ‬فإن‭ ‬المفاوضات‭ ‬توقفت‭ ‬لأن‭ ‬رادريتزاني‭ ‬أراد‭ ‬الانتظار‭ ‬حتى‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ليدز‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريبه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬بييلسا،‭ ‬سينجح‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬الدور‭ ‬الفاصل‭ ‬المؤهل‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬استؤنفت‭ ‬بعد‭ ‬إقصائه‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬دربي‭ ‬كاونتي‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

وانهى‭ ‬ليدز‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬خلف‭ ‬نوريتش‭ ‬سيتي‭ ‬المتصدر‭ ‬وشيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬اللذين‭ ‬ضمنا‭ ‬بطاقتي‭ ‬الصعود‭ ‬المباشر‭.‬

وخاض‭ ‬ليدز‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬للدورة‭ ‬الفاصلة‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬البطاقة‭ ‬الثالثة‭ ‬للبريمر‭ ‬ليغ‭ ‬(الفرق‭ ‬من‭ ‬الثالث‭ ‬الى‭ ‬السادس)،‭ ‬ففشل‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬دربي‭ ‬كاونتي‭ ‬السادس‭ ‬(فاز‭ ‬1-صفر‭ ‬ذهابا‭ ‬خارج‭ ‬قواعده،‭ ‬وخسر‭ ‬2-4‭ ‬إيابا‭ ‬على‭ ‬أرضه)‭.‬

وخسر‭ ‬دربي‭ ‬كاونتي‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬1-2‭ ‬امام‭ ‬استون‭ ‬فيلا‭ ‬الخامس‭ ‬الذي‭ ‬تأهل‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬وست‭ ‬بروميتش‭ ‬البيون‭.‬